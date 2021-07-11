 

Ветеринар объяснил, как готовить питомцев к путешествию

11.07.2021, 2:36, Новости дня
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Чтобы взять питомца собой в отпуск, необходимо оформлять ветеринарный паспорт, а в случае поездки на дачу необходимо снизить уровень стресса для животных, советуют специалисты.

Питомцам при поездке в путешествие необходим ветеринарный паспорт, в документе должна быть отметка о том, что животному сделали прививку от бешенства, сообщил ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных ВАО Москвы Ярослав Никифоров «Вечерней Москве».

«Это требование касается собак, кошек, хорьков и енотов», – отметил он. При этом прививку необходимо делать не позднее, чем за 20 дней до поездки при условии, что животное не вакцинировали в течение 12 месяцев.

При поездке на дачу нужно взять привычные для животного вещи, любимые игрушки, подстилку и миски, сказал эксперт.

Также ветеринары определили самые популярные породы собак среди москвичей. Самыми популярными из собак среднего размера оказались лабрадоры, басенджи и бигли. Эти подвиды были выведены как помощники на охоте.

Среди больших собак москвичи предпочитают хаски и немецких овчарок. В числе самых маленьких оказались популярны померанские шпицы, йоркширские терьеры и чихуа-хуа.



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