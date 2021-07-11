Немцам выдали более 100 тыс. сертификатов без проведения вакцинации
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Ошибочное подтверждение прохождения полного курса вакцинации после первой прививки от коронавируса получили более 100 тыс. жителей немецкого Бранденбурга, сообщило издание BZ Berlin.
По имеющимся у издания сведениям, на 16 июня около 460 тыс. жителей земли Бранденбург получили электронное подтверждение от местного минздрава о том, что прошли полную вакцинацию от коронавируса в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады, передает РИА «Новости».
Однако к тому моменту лишь 382 тыс. бранденбуржцев полностью привились от COVID-19, причем часть привилась в больницах или у врача частной практики. Таким образом, отмечает издание, более 100 тыс. человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации в прививочных центрах или у мобильных бригад.
Напомним, посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли РФ признавать сертификаты о прививках других стран.
Между тем в июне стало известно, что эффективность германской вакцины от коронавируса разработки фармацевтической фирмы CureVac оказалась ниже 50%. Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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