Немцам выдали более 100 тыс. сертификатов без проведения вакцинации

Ошибочное подтверждение прохождения полного курса вакцинации после первой прививки от коронавируса получили более 100 тыс. жителей немецкого Бранденбурга, сообщило издание BZ Berlin.

По имеющимся у издания сведениям, на 16 июня около 460 тыс. жителей земли Бранденбург получили электронное подтверждение от местного минздрава о том, что прошли полную вакцинацию от коронавируса в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады, передает РИА «Новости».

Однако к тому моменту лишь 382 тыс. бранденбуржцев полностью привились от COVID-19, причем часть привилась в больницах или у врача частной практики. Таким образом, отмечает издание, более 100 тыс. человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации в прививочных центрах или у мобильных бригад.

Напомним, посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли РФ признавать сертификаты о прививках других стран.

Между тем в июне стало известно, что эффективность германской вакцины от коронавируса разработки фармацевтической фирмы CureVac оказалась ниже 50%. Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.