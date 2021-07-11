 

Немцам выдали более 100 тыс. сертификатов без проведения вакцинации

11.07.2021, 2:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ошибочное подтверждение прохождения полного курса вакцинации после первой прививки от коронавируса получили более 100 тыс. жителей немецкого Бранденбурга, сообщило издание BZ Berlin.

По имеющимся у издания сведениям, на 16 июня около 460 тыс. жителей земли Бранденбург получили электронное подтверждение от местного минздрава о том, что прошли полную вакцинацию от коронавируса в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады, передает РИА «Новости».

Однако к тому моменту лишь 382 тыс. бранденбуржцев полностью привились от COVID-19, причем часть привилась в больницах или у врача частной практики. Таким образом, отмечает издание, более 100 тыс. человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации в прививочных центрах или у мобильных бригад.

Напомним, посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли РФ признавать сертификаты о прививках других стран.

Между тем в июне стало известно, что эффективность германской вакцины от коронавируса разработки фармацевтической фирмы CureVac оказалась ниже 50%. Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах

11.12 / “Ты секси, малая!” Дочь Ющенко показала татуировку внизу живота

01.02 / В ФИФА пообещали заполненные трибуны на ЧМ-2022

25.06 / На Украине отреагировали на слова главы комитета Рады о стерилизации людей

15.12 / На стабилизацию цен на продукты согласились 60 торговых сетей

07.03 / Раскрыты подробности первой российской миссии на Венеру

25.06 / NYT: США ликвидировали главу «Аль-Кайды» в Сирии специальной ракетой

04.07 / Песков: НАТО является дестабилизирующим элементом на континенте

09.07 / Верховный суд США решил, что Трамп не имеет права скрывать налоговые декларации от правосудия

13.10 / Во время визита в Великобританию Зеленский тайно встретился с главой MI6

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика