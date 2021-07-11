Горят дома, и брат идет на брата

Алтайские леса священны, но ценны. Одни их рубят, другие защищают. На этой войне две семьи чиновников делают миллиарды.

Треск падающей сосны отзывается в лесу эхом. Она падает, ломая сучья соседних деревьев. Давит молодняк. Бензопила гудит, вгрызается в полувековую кору.

И снова треск. Тяжелое падение. Виктор ходит по бору, не выключая пилу: за бензин платит компания, да и перерыва в валке нет. Лишь у нескольких деревьев он останавливается, смотрит на стволы и, подумав, оставляет их: хорошие, потом уйдут в деловую древесину, надо еще подрасти.

Задача бригады сейчас — проредить лес. Оставить между деревьями полтора-два метра. «Рубки ухода» — так это, по крайней мере, называется. В лесу пахнет свежей щепой.

Сосновый кругляк рабочие укладывают в штабеля. С опушки его везут за 122 километра на комбинат в Павловск, где превратят в ДСП.

Бригада Виктора — шестеро лесорубов — работает пять дней в неделю. Вольнонаемные: ни в какой организации не числятся. Зарплату получают раз в неделю наличными от местного предпринимателя: 2 тысячи рублей на человека. 8–10 тысяч в месяц.

«А куда еще идти? — говорит Виктор. — Нам всем за шестьдесят, а пенсии пока нет».



Вагончик, где лесорубы живут на время вырубки. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Вырубленную в ленточном бору древесину получит холдинг «Алтайлес». Входящие в него и связанные с его владельцами компании на сотнях таких бригад делают 1,18 млрд рублей чистой прибыли и 7 млрд рублей выручки в год.

Линия огня

Леса занимают всего 26,4% территории Алтайского края. Протянувшиеся узкими полосами на сотни километров ленточные боры защищают степные районы от суховеев и эрозии почв. Не было бы их — Алтай превратился бы в пустыню.

К этому все медленно и идет. С 2001 года регион потерял 2% своего лесного покрова — 78 тысяч гектаров. Основные причины — пожары и рубки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Вагончик, где лесорубы живут на время вырубки. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

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