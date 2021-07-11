 

Ученые рассказали, почему в процессе эволюции люди становятся крупнее

11.07.2021, 1:46, Новости дня
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Как известно, Homo sapiens появились на Земле около трехсот тысяч лет назад. С тех пор, как показывают результаты многочисленных научных исследований, постепенно увеличивался их средний рост и средний размер головного мозга.

По словам ученых, данная тенденция устойчива только у Homo sapiens. Причиной же стала способность человека разумного адаптироваться к изменению климата.

Исследования показывают, что наиболее крупные размеры тела у северян. Вероятно, это связано с тем, что при более крупных размерах организму легче сохранять тепло, предполагают ученые. Впрочем, это наверняка не единственная причина. Для выживания человеческий вид эволюционировал в разных направлениях.



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