 

На полях Татарстана испытывают беспилотный трактор

11.07.2021, 1:46, Новости дня
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На полях Татарстана устроили показательные испытания беспилотного трактора. Данная разработка принадлежит ученым из Казанского аграрного университета.

Трактор оснащен видеокамерой и системой обнаружения препятствий. Благодаря ей исключено возникновение аварийных ситуаций или выезд за пределы поля, на котором работает машина.

Как поясняют разработчики, созданный в Казани беспилотный трактор не требует присутствия в кабине механизатора во время выполнения сельскохозяйственных работ. Ученые также пообещали, что такая техника появится на полях уже следующей весной во время посевных работ. Однако тогда беспилотные трактора будут использоваться уже в штатном режиме, а не в тестовом.



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