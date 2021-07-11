На полях Татарстана испытывают беспилотный трактор

На полях Татарстана устроили показательные испытания беспилотного трактора. Данная разработка принадлежит ученым из Казанского аграрного университета.

Трактор оснащен видеокамерой и системой обнаружения препятствий. Благодаря ей исключено возникновение аварийных ситуаций или выезд за пределы поля, на котором работает машина.

Как поясняют разработчики, созданный в Казани беспилотный трактор не требует присутствия в кабине механизатора во время выполнения сельскохозяйственных работ. Ученые также пообещали, что такая техника появится на полях уже следующей весной во время посевных работ. Однако тогда беспилотные трактора будут использоваться уже в штатном режиме, а не в тестовом.