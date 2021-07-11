 

Авиакомпания объяснила отказ взять на борт нуждавшуюся в операции девочку в Якутии

11.07.2021, 1:42, Новости дня
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В Якутии пилот отказался брать на борт летевшую на срочную операцию девочку, в пресс-службе авиаперевозчика «Полярные авиалинии» объяснили, что командир следовал правилам перевозок авиакомпании.

Пользователи соцсетей сообщили, что в поселке Томтор в Якутии пилот отказался брать на борт восьмилетнюю девочку, которая собиралась на срочную операцию из-за открытого перелома руки, передает РИА «Новости».

Пилот пояснял матери, что не может взять ребенка, девочке пришлось сутки добираться до Якутска на автомобиле.

В авиакомпании пояснили, что рейс Маган – Томтор – Маган вылетел еще 1 июля.

«Рейс относится к дотационным, то есть выполняется по заявке администрации наслега или района. При этом в заявке указывается примерное количество пассажиров. По правилам перевозок авиакомпании, командир воздушного судна не имеет права брать на борт воздушного судна несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника. Также он не имеет права брать на борт воздушного судна безбилетного пассажира, снимать с рейса пассажира, не нарушившего правила перевозок, общественный порядок», – сказали в «Полярных авиалиниях».

Там указали, что речь идет о правилах авиационной безопасности, если предельная загрузка не позволяет, то экипаж может отказать в дополнительном грузе и посадочных местах.



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