Сенат Гаити отложил инаугурацию временного президента

Объявленный Сенатом Гаити временным президентом республики спикер верхней палаты Жозеф Ламбер сообщил о решении парламентариев отложить инаугурацию.

«Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодняшний день. Они хотят присутствовать в полном составе. Крайне необходимо возродить надежду в нашей стране», – приводит слова Ламбера ТАСС.

Накануне верхняя палата парламента Гаити провозгласила Ламбера временным президентом вплоть до вступления в должность следующего избранного народом главы государства.

По данным полиции, из 28 членов отряда, убившего президента республики Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити.

В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в американской администрации заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США, однако решили пока не отправлять военных.