 

Новые процессоры Ryzen Threadripper 5000 можно будет свободно купить уже в августе

11.07.2021, 0:52, Новости дня
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По слухам, отличающиеся очень высокой производительностью новые процессоры Ryzen Threadripper 5000 поступят в розничную продажу уже в следующем месяце. Напомним, что мощность TDP у этих устройств составляет примерно 280 Вт. Впрочем, точной информации на это счет пока нет.

Также эксперты отмечают, что архитектура процессора будет изменена с Zen 2 на Zen 3. Это должно позитивно сказаться на качестве работы, утверждают специалисты. 

В частности, ожидается, что скорость передачи данных внутри чипа увеличится до 18 ГТ/с (нынешние аналоги могут похвастать скоростью только 16 ГТ/с). К сожалению, разработчик пока еще даже намеком не указал на стоимость нового процессора. Остается только надеяться, что она вырастет не очень сильно.



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