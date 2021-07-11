Новые процессоры Ryzen Threadripper 5000 можно будет свободно купить уже в августе

По слухам, отличающиеся очень высокой производительностью новые процессоры Ryzen Threadripper 5000 поступят в розничную продажу уже в следующем месяце. Напомним, что мощность TDP у этих устройств составляет примерно 280 Вт. Впрочем, точной информации на это счет пока нет.

Также эксперты отмечают, что архитектура процессора будет изменена с Zen 2 на Zen 3. Это должно позитивно сказаться на качестве работы, утверждают специалисты.

В частности, ожидается, что скорость передачи данных внутри чипа увеличится до 18 ГТ/с (нынешние аналоги могут похвастать скоростью только 16 ГТ/с). К сожалению, разработчик пока еще даже намеком не указал на стоимость нового процессора. Остается только надеяться, что она вырастет не очень сильно.