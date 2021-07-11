Финалу Евро-2020 предсказали неожиданную проблему с насекомыми
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На финале чемпионата Европы по футболу, который пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, могут оказаться миллионы летающих муравьев: матч пройдет во время брачного периода насекомых.
Рой насекомых уже заметили при помощи метеорологической службы страны, большое скопление этих животных наблюдается в районе «Уэмбли», передает «Царьград» со ссылкой на британские СМИ.
При этом такое событие в стране – это не новинка, его уже окрестили как «день летающих муравьев», он происходит либо в июле, либо в августе.
У насекомых в этот период проходит брачный период, он длится около двух недель.
Финал Евро-2020 планируется провести 11 июля на стадионе «Уэмбли» в 22.00 мск. Там встретятся сборные Италии и Англии.
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