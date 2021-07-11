Финалу Евро-2020 предсказали неожиданную проблему с насекомыми

На финале чемпионата Европы по футболу, который пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, могут оказаться миллионы летающих муравьев: матч пройдет во время брачного периода насекомых.

Рой насекомых уже заметили при помощи метеорологической службы страны, большое скопление этих животных наблюдается в районе «Уэмбли», передает «Царьград» со ссылкой на британские СМИ.

При этом такое событие в стране – это не новинка, его уже окрестили как «день летающих муравьев», он происходит либо в июле, либо в августе.

У насекомых в этот период проходит брачный период, он длится около двух недель.

Финал Евро-2020 планируется провести 11 июля на стадионе «Уэмбли» в 22.00 мск. Там встретятся сборные Италии и Англии.