В РПЦ не исключили церковного раскола в Белоруссии

В Белоруссии вполне могут провести церковный раскол, подобный украинскому, но вероятность этого невелика, сообщил Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Вероятность того, что события в Белоруссии будут развиваться по украинскому сценарию, пока, слава Богу, невелика. Никакой поддержки в народе церковном, в иерархии, в клире, идея автокефалии не находит. Но, конечно, те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации, увидев то, что произошло на Украине, и поняв, что церковный фактор в этом может играть немаловажную роль, будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии», – сказал он в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что нельзя исключать того, что «направленные на расчленение РПЦ силы», показавшие себя на Украине, захотят показать себя в Белоруссии.

Митрополит отметил, что есть «некие раскольничьи структуры», именующие себя «автокефальной церковью», но сейчас они «совершенно незаметны». «В основном эти люди находятся вне пределов Белоруссии – в США и других странах», – сказал священнослужитель.

В 2019 году константинопольский патриарх Варфоломей вручил раскольнической церкви – Православной церкви Украины – томос об автокефалии. Однако Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».