 

Отказавшиеся от вакцинации жители Братиславы устроили митинг

11.07.2021, 0:48, Новости дня
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Митинг протеста против ограничения властями Словакии прав отказавшихся от вакцинации против коронавируса граждан прошел в субботу перед зданием правительства республики на площади Свободы в центре Братиславы, сообщило Словацкое телевидение.

В акции протеста, поддержанной находящимися в оппозиции к правительству социал-демократами, приняли участие не менее 1 тыс. граждан. Они потребовали от властей республики немедленно отказаться от «дискриминации» нежелающих вакцинироваться, что проявляется, в частности, в установленных для них ограничениях при посещении баров и ресторанов, культурно-развлекательных мероприятий, путешествиях за рубеж, а также требовании привиться, предъявляемых к представителям некоторых профессий. На митинге звучали резкие высказывания в адрес президента республики Зузаны Чапутовой и членов кабмина, передает ТАСС.

Согласно полиции, как отметило ТВ, акция протеста прошла без серьезных инцидентов. Один из ее участников был доставлен в участок для дачи объяснений по поводу использования квадрокоптера, что было сделано вразрез с действующими в республике правилами эксплуатации бытовых беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, за период с 26 декабря 2020 года до начала июля 2021 года словацкие медики выявили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один оказался связан с российской вакциной «Спутник V».

В начале июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби.

В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Братислава настаивала, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.

В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам. В начале июля РФ выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности.



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