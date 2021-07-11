Мнение: Чем «КовиВак» лучше «Спутника V»?

Из кыргызского далёка новости из Москвы выглядят новостями если и не из другой планеты, то, как минимум из другого мира.

В Москву, оказывается, завезли вакцину «КовиВак». Но несмотря на 30-градусную жару народ выстроился в очереди у павильонов «Здоровая Москва» и эта вакцина быстро закончилась.

Кто-нибудь может объяснить, чем «КовиВак» лучше препарата «Спутник V»? Почему желающие привиться, хотят привиться именно «КовиВаком»?

Фотография отсюда

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