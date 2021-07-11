Движение на участке под Киевом, где с рельсов сошел товарный поезд, восстановлено – “Укрзалізниця”

Об этом пресс-служба “Укрзалізниці” проинформировала в Facebook.

“Около 19.30 железнодорожники установили опору и вернули под напряжение контактной сети. Участок полностью открыт для движения поездов”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что еще возможны задержки некоторых пассажирских рейсов и извинились из-за причиненных неудобств.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4458944680805952

Контекст:

Товарный поезд сошел с рельсов сегодня утром, из-за аварии задержали более 10 пассажирских рейсов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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