Движение на участке под Киевом, где с рельсов сошел товарный поезд, восстановлено – “Укрзалізниця”
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Об этом пресс-служба “Укрзалізниці” проинформировала в Facebook.
“Около 19.30 железнодорожники установили опору и вернули под напряжение контактной сети. Участок полностью открыт для движения поездов”, – говорится в сообщении.
В компании отметили, что еще возможны задержки некоторых пассажирских рейсов и извинились из-за причиненных неудобств.
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4458944680805952
Контекст:
Товарный поезд сошел с рельсов сегодня утром, из-за аварии задержали более 10 пассажирских рейсов.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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