 

Феминистки громят магазины, в которых продаются новые кроссовки от Огами Ито

11.07.2021, 15:08, Разное
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Более 15 обувных магазинов пострадали от действий радикальных феминисток после поступления в продажу новой модели кроссовок «Шибари Блэк» от дизайнера Огами Ито.

На носке белых кроссовок изображены плечи и голова женщины с завязанным платком ртом. Чёрные шнурки как бы стягивают её руки за спиной, как это обычно делается при японском эротическом связывании «шибари». Цена на кроссовки во всех магазинах мира указана в японских иенах, это было условием дизайнера. В первый день продано 90 тысяч пар, 6 магазинов сожжено, 4 залиты фекалиями из ассенизаторских машин, 5 разгромлены или забросаны камнями.

Феминистки громят магазины– Мы не успокоимся, пока продажи этой оскорбительной обуви не будут прекращены. Этот узкоглазый япошка до сих пор думает, что живёт в мире дискриминации и сексуальной объективации женского тела. Насилие – это зло. Но не тогда, когда применяется к таким, как этот Огано Ито. Жаль, что я не могу поехать туда, где продаются эти говнодавы, чтобы сжечь магазин, – заявила лидер радикальных феминисток Оймяконского улуса Якутии Айаан Хоютанова.

Оглушительный успех кроссовок «Шибари Блэк» раздражает феминисток вдвойне потому, что эти кроссовки – женские. После продажи 90 тысяч пар первая партия закончилась, и в листы ожидания записались полтора миллиона покупательниц. Им придётся ждать от недели до двух месяцев.

Чтобы уменьшить риски для обувных магазинов, Огано Ито рассматривает возможность перехода на онлайн-продажи или продажи «из-под прилавка».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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