 

Письмо от руки помогает быстрее научить детей чтению

10.07.2021, 23:58, Новости дня
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В последние годы педагоги спорят о том, нужно ли современных школьников в младших классах обучать письму от руки. Ведь все равно в реальной жизни все мы практически везде уже набираем тексты на клавиатуре.

Вроде бы научить набирать текст быстро десятью пальцами гораздо важнее. Но, как выяснили ученые в процессе исследований, в младшем возрасте для ребенка очень важно выводить ручкой каждую букву.

Результатом становится лучшее понимание письменных текстов, говорят ученые. В противном случае научить детей бегло читать и усваивать материал по книге гораздо сложнее. Также не стоит злоупотреблять видеоматериалами в младших классах, утверждают ученые. Они притормаживают развитие образного мышления, которое ускоряется, когда ребенок больше читает.



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