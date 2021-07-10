 

Мужчина с ножом напал на полицейских в Чечне

10.07.2021, 23:54, Новости дня
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В Чечне на сотрудников полиции напал мужчина с ножом, инцидент произошел в на посту в Висаитовском районе, сообщают СМИ.

В этот момент на посту были десять сотрудников правоохранительных органов, мужчина атаковал сначала одного полицейского, передает РЕН-ТВ.

Полицейский сумел увернуться от ножа, после этого другие правоохранители произвели предупредительные выстрелы, но тот продолжил нападение. Тогда полицейские начали стрелять по злоумышленнику, его ранили, после чего госпитализировали.

По данным телеканала, нападавшим был ранее не судимый 28-летний Курейш Инаев, он скончался в результате нападения. Среди полицейских никто не пострадал.



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