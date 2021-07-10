Вопросы совести – Личное мнение

Бывшая жена Валерия Меладзе, вспомнив, что она была замужем, пока муж разрывался между ней и Альбиной Джанабаевой, заявила, что к удачливой сопернице у неё только вопросы совести:

«Когда Валера встречался с Альбиной, мы не находились с ним на грани развода. Мои вопросы к ней касались совести».



Фото: Соцсети

Ах, ты бессовестная, Альбина Джанабаева! Да как же ты могла, при живой-то жене, встречаться с Валерой?

У наших женщин вопросы совести почему-то всегда возникают не к тем людям. Валера шёл в ЗАГС, обещал быть верным до гроба, а потом вдруг оказался с молоденькой Альбиночкой из Виагры.

Кто виноват, по логике жены? Нет, не Валера, а бессовестная Альбина!

При этом, прошу заметить, Альбина не давала никаких обещаний Ирине. Да и вовсе не была с ней близка.

Установка, что женатого уводить нельзя, формируется исключительно жёнами. Я, мол, нашла своего, а ты ищи своего и женихай свободного!

Жена хочет думать, что свадьба — это счастливый финиш её изнурительной гонки в ЗАГС. На самом же деле, это не какой не финиш, а только старт.

Старт долгой и изнурительной эстафеты без правил, когда палочку в твоих руках — уж простите за такие двусмысленные аналогии! — пытаются отнять другие. Зачастую, более молодые «спортсменки».

И вопросы совести к ним не имеют смысла. Они тебе ничего не должны. И подножку могут поставить, и в спину мешком дерьма запустить. Правил тут нет, это же не Олимпийские игры.

Согласны?

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