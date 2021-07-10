 

В Чернигове в центрах массовой вакцинации начали делать прививки от COVID-19 препаратом Pfizer

10.07.2021, 23:06, Новости дня
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Об этом гендиректор Черниговской горбольницы №2 Владислав Кухар сообщил в Facebook. 

По его словам, в трех центрах вакцинации сегодня 1106 человек получили сегодня прививки Pfizer и 194 – препаратом компании Sinovac (CoronaVac). 

“В прошлые выходные пункт массовой вакцинации делал около 400 прививок в день вакциной CoronaVac”, – уточнил Кухар. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=300942165092780&id=100055309966671

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Иммунизация в стране стартовала 24 февраля. На 2 июля вакцинацию от COVID-19 завершили почти 766,5 тыс. украинцев, первую дозу препарата получило более 2 млн человек.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Центры массовой вакцинации начали работать 29-го и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе. Это пилотный проект Министерства здравоохранения. Центры работают по выходным и прививают препаратом от COVID-19 CoronaVac. 6 июля в Минздраве сообщили, что в Киеве и области центры вакцинации переходят на ежедневный режим работы. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил открыть центры вакцинации от COVID-19 в каждом райцентре Украины. Сейчас в перечне центров вакцинации, который опубликован на специализированном сайте Минздрава, уже порядка 200 таких центров по всей стране. 

Ляшко анонсировал 23 июня, что центры массовой вакцинации против коронавируса в дальнейшем получат новый препарат для иммунизации населения. Кроме того, Минздрав готовит изменения в организации самого процесса, отмечал глава ведомства. Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин говорил, что в центрах массовой вакцинации начнут прививать препаратом от Pfizer в конце июля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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