 

Умер один из пострадавших при ЧП с катером в Петербурге

10.07.2021, 23:00, Новости дня
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Скончался один из девяти пассажиров столкнувшегося в Петербурге с металлическим заграждением катера, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, катер, принадлежащий мужчине 1959 года рождения, вышел днем в субботу из яхт-клуба «Балтиец». При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива судно врезалось в берег набережной Дудергофского канала в месте расположения металлического заграждения, в результате все находившиеся на нем девять человек, включая троих детей, оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. У одного пострадавшего наступило состояние клинической смерти. По предварительным данным, взрослые на судне были пьяны, передает РИА «Новости».

«Мужчина, находившийся в состоянии клинической смерти, скончался», – сообщили в пресс-службе управления на транспорте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что в результате столкновения моторной лодки с восемью пассажирами с бетонным ограждением в Дудергофском канале три человека упали в воду.



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