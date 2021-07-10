 

ЧФ приступил к слежению за ракетным катером ВМС Греции в Черном море

10.07.2021, 23:00, Новости дня
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Черноморский флот РФ приступил к слежению за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции в акватории Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 г. в акваторию Черного моря», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее в субботу командующий военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о завершении международных учений Sea Breeze-2021. Днем ранее коммандер ВМС США Джон Джонс сообщил, что участвующие в Sea Breeze-2021 корабли останутся в Черном море для новых учений в Болгарии.

Военные маневры Sea Breeze-2021 проходили в Черноморском регионе с 28 июня по 10 июля. В них были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию.



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