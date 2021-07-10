 

Район президентского дворца в столице Сомали обстреляли из минометов

10.07.2021, 23:00, Новости дня
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Вблизи официальной резиденции президента Сомали в Могадишо разорвались по меньшей мере четыре выпущенные из миномета снаряда, сообщил местный новостной портал Shabelle Media Network.

Как говорится в сообщении, взрывами затронуты дома, находящиеся вблизи резиденции. Информация о пострадавших пока не поступала. В свою очередь сомалийский новостной портал Gubjug News передал, что снаряды попали в здания гостиницы и школы, расположенные в непосредственной близости от президентского дворца, передает ТАСС.

Нынешний обстрел стал вторым террористическим актом, который совершен в Могадишо в субботу. Утром в центре столицы террорист-смертник совершил покушение на начальника городской полиции полковника Фархана Кароле. Он не пострадал, однако были убиты девять человек из его охраны.

Напомним, к 18 января Соединенные Штаты полностью вывели войска из Сомали в соответствии с распоряжением 45-го американского президента Дональда Трампа. В начале декабря 2020 года Пентагон сообщил, что Трамп распорядился вывести американские войска из Сомали к началу 2021 года.



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