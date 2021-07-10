 

Душная мать – Личное мнение

10.07.2021, 22:40, Разное
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У Любки Успенской — очень странные, на мой взгляд, отношения с дочерью Танюшей.

Посмотрите на эти фотографии.


Фото: Соцсети

На днях баба Люба сделала интересное заявление.

Пожалуй, процитирую:

У Танюши нет мужчины, она занимается своим здоровьем. О мужчине надо думать, когда ты уверена в своей красоте, когда чувствуешь себя непревзойденной. Искать нам никого не надо, очередь уже стоит. Я не знаю, кто эти люди, которые хотят мою дочь, может, они негодяи? Может, просто хотят пристроиться…

Вы представляете, в каком кошмаре живёт бедная Танюша, которой уже — за 30?

Родная мать закидывает на неё ноги, регулярно целует в рот и вколачивает в голову мысль, что хотеть её могут исключительно «негодяи», которые «хотят пристроиться».

Я, конечно, понимаю, что Татьяна — не самая красивая и, в принципе, не красивая женщина, но слышать о том, как мать на всю страну называет тебя страшилой, которую нельзя хотеть, — это наверняка больно.

Вспомните свои отношения с матерью: то, что говорит мать, подсознательно воспринимается как истина в последней инстанции.

Кто-то в это подсознание может залезть и разбить в пух и прах убеждения о себе и о мире, вколоченные туда неумной матерью. Кого-то эти убеждения устраивают. Кто-то так и проживает всю жизнь в капкане комплексов собственной мамаши, порой и не осознавая того.

Думаю, Татьяна — третий случай.

Душная Любка висит на взрослой дочери, как на мужике. Цепляется за неё. Не отпускает от себя. Вбивает ей в голову, что она — некрасивая.

Да, ты, Тань, некрасивая, как и сама, между прочим, Любка. Как и многие другие женщины. Ну, и что?

Все люди в какой-то момент приходят к общему знаменателю, если до него доживает: к внешней некрасивости и нефакабельности. Кто-то начинает жизнь с собственной некрасивостью раньше, кто-то — позже.

Однако ты, Тань, в отличие от многих, прикольная, и картины твои мне нравятся. Тебя можно и хотеть, и любить, но тебя это, в принципе, не должно волновать.


Таня и написанная ею картина. Фото: Соцсети

По-настоящему талантливому человеку (а в тебе я этот талант вижу) на все эти «пися в писю», «красивая-некрасивая» должно быть плевать.

Не трать себя на то, что важно обывателю. Не позволяй матери вбить тебе в голову стандарты жизни, которым следует она и курицы-борщовки.

Фрида Кало тоже была некрасивая и познала сполна, как и ты, и физическую и душевную боль. Но её будут любить и помнить через века.


Фото: Соцсети

Твори. Пиши картины. Стремись попасть в МОМА, а не услышать от матери, что ты красивая. Тебе должно быть пофиг на это.

Сегодня она назовёт тебя красавицей, а завтра — уродом, крепко держа в руке поводок твоей боли, чтобы ты от неё никуда не делась.

А ты денься. Мой тебе добрый совет.

Расскажите о своей маме. Какая она у вас? Сколько власти над вами имеет?

Источник: Лена Миро



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