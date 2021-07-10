 

Жена президента Гаити сделала первое заявление после смерти мужа: Наемников послали, чтобы убить всю семью

10.07.2021, 22:12, Новости дня
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Мартин Моиз сделала первое после гибели ее супруга заявление на креольском, его записали в больнице Майами (США), где первая леди проходит лечение, сообщает The Associated Press. Агентство приводит перевод ее слов на английский.

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE

— Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021

Мартин Моиз сказала, что ее супруга “наемники изрешетили пулями”.

“Вы знали, против кого боролся президент. Эти люди послали наемников, чтобы убить президента и его семью из-за проектов строительства дорог, электричества, снабжения питьевой водой, организации референдума и выборов”, – сказала первая леди.

Она добавила, что “наемники, которые убили президента”, арестованы, “но другие наемники сейчас хотят убить его мечту”.

Контекст:

Президента Гаити убили в ночь на 7 июля во время вооруженного нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. На теле Моиза обнаружили 12 огнестрельных ранений.

Группа лиц, по официальной информации, проникла в резиденцию президента около 1.00 7 июля. В это время в доме находились Моиз, его супруга Мартин, их дочь и еще как минимум два человека. Преступники убили Моиза и ранили его жену, другие лица не пострадали. Первую леди Гаити госпитализировали в тяжелом состоянии, а позже доставили на лечение в США. Она находится в стабильном, но критическом состоянии.

По словам очевидцев, злоумышленники, ворвавшись в дом, кричали: “Операция DEA” (DEA – это управление по борьбе с наркотиками, одно из агентств в составе министерства юстиции США). И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что напавшие на резиденцию президента люди говорили по-испански и по-английски (большинство жителей страны разговаривает на французском и гаитянском креольском языках).

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в интервью Reuters назвал подозреваемых в нападении группой “иностранных наемников” и предположил, что они маскировались под агентов DEA, чтобы получить доступ к резиденции Моиза.

После убийства президента на Гаити объявили чрезвычайное положение.

Моиз находился при власти в стране с февраля 2017 года. За время его президентства на Гаити неоднократно проходили акции протеста. Моиза обвиняли в коррупции и неэффективном управлении страной, а также в попытках узурпировать власть.

В деле об убийстве Моиза задержали двух американцев гаитянского происхождения и 15 колумбийцев, им от 35 до 55 лет.

В феврале этого года правительство Гаити сообщило о задержании более 20 человек, которые якобы готовили государственный переворот и покушение на Моиза.

Население Республики Гаити составляет 10 млн человек, это одна из самых бедных стран Америки. Эксперты прогнозируют, что убийство Моиза может спровоцировать всплеск насилия в стране.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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