Состояние Безоса снова побило рекорд. За пять дней он разбогател на $10,6 млрд

Журнал оценил его состояние в $212,4 млрд. Безос – единственный человек в мире, чье состояние превышает отметку $200 млрд. Это произошло после увеличения стоимости акций Amazon на 5,9% на этой неделе.

Forbes пояснил рост акций Amazon и состояния Безоса отказом минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), который должна была реализовывать Microsoft. В рамках проекта JEDI планировалось создать облачный сервис, который объединил бы все сервисы хранения данных Пентагона. Проект оценивали в $10 млрд.

Бывшая жена Безоса Маккензи Скотт также стала богаче. Она имеет 4% акций Amazon, ее собственный капитал увеличился на $3,5 млрд, до совокупных $62,5 млрд.

Контекст:

Предыдущий максимум состояние Безоса показало 7 июля, показав рост до $211 млрд. Тогда Безос за сутки разбогател на $8,4 млрд.

Безос ушел с поста гендиректора Amazon 5 июля, в годовщину основания компании. Он пожелал уделять больше внимания другим проектам, в частности созданной им аэрокосмической компании Blue Origin. Его место занял бывший глава Amazon Web Services Энди Ясси.

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