 

Тихановская: Да, окно возможностей в Беларуси небольшое

10.07.2021, 22:12, Новости дня
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Об этом она заявила в интервью изданию “Сегодня”, опубликованном 10 июля.

“Я не могу сказать, что протесты стихли. Если вы говорите о массовых демонстрациях, – то да. К сожалению, с помощью насилия, пыток режиму удалось сбить эту волну. Но демонстрации происходят локально. Белорусы выходят на небольшие демонстрации в своих районах, также вывешиваются флаги, по возможности распространяется самиздат. Рабочие организовываются в забастовочные движения, действует план “Перемога” от бывших силовиков, которые тоже вынуждены были выехать, но у них есть связь с силовиками, которые внутри системы. Именно оттуда они получают информацию, видео, аудиозаписи для того, чтобы показывать всю подноготную режима”, – рассказала она.

Тихановская подчеркнула, что протестное движение в стране продолжается.

“Да, окно возможностей небольшое в Беларуси, потому что уровень репрессий просто невероятный, но белорусы используют каждый сантиметр этих возможностей для того, чтобы бороться. Под страхом быть задержанными. Под страхом тюрьмы и под страхом быть задержанными. Под страхом тюрьмы – они все равно продолжают. Да. И наша задача – чтобы максимально мобилизовать общество как внутри Беларуси, так и за ее пределами”, – добавила она. 

Контекст:

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

После этого ЕС, США, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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