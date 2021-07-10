 

Пушков счел политической клоунадой заявления о «депортации» россиян из Крыма

10.07.2021, 22:06, Новости дня
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Украинские заявления по поводу «депортации» россиян из Крыма выглядят как бессмысленный фарс и политическая клоунада, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что само «возвращение Крыма», по версии украинской стороны, должно произойти «как-то само по себе».

«И вот этот «расчет» не пойми на что окончательно превращает их заявления по поводу Крыма в бессмысленный фарс, политическую клоунаду», – заключил он.

Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан «после возращения Крыма» в состав страны, в том числе их депортацию.

На полуострове эти заявления назвали несбыточными.



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