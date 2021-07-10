В Тольятти объявили режим ЧС

В городе Тольятти Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара, сообщили местные власти.

«В Тольятти введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый», – сообщила администрация города в своем официальном паблике во «ВКонтакте».

В администрации добавили, что возгорание Тольяттинского лесничества произошло в субботу около 14.00.

Там пояснили, что для тушения пожара привлечена авиация, на месте создан оперативный штаб. В тушении пожара участвуют около 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. За медицинской помощью обращались 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.