Легкомоторный самолет совершил посадку на автодорогу в Коми

Пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на автодорогу Озерный – Кедровый Шор в Республике Коми, говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Печорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой легкомоторного самолета (Piper PA-24-280) 10 июля в 10.08 мск в Печорском районе Республики Коми <…>. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено», – приводит текст сообщения ТАСС.

По предварительным данным, легкомоторный самолет вылетел с аэродрома города Печора для патрулирования лесных участков. На борту находились два человека. В связи с технической неисправностью воздушного судна была совершена вынужденная посадка на автомобильную дорогу общего пользования между поселками Озерный и Кедровый Шор. В настоящее время самолет доставляется наземным транспортом в аэропорт Печора.

На место происшествия выезжал и. о. Печорского транспортного прокурора Антон Еремеев. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, добавили в надзорном органе.

Напомним, в декабре минувшего года одномоторный самолет Bellanca Viking столкнулся с автомобилем после экстренной посадки на дорогу в штате Миннесота.