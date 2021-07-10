Мнение: Хорошая новость

Росстат опубликовал данные о смертности в России в мае 2021 года. Впервые за год месячная смертность оказалась ниже, чем годом ранее. Всего в мае в России умерло 162 758 человек. Это на 6% меньше, чем в мае 2020 года, и на 3,6% меньше, чем месяцем раньше – в апреле 2021 года.

Правда, на этом хорошие новости заканчиваются. Так как всего за 5 месяцев 2021 года умерло 914 тысяч человек, что на 16,7% больше, чем за тот же период 2020 года, когда было зарегистрировано 783,8 тыс. смертей. То есть, даже по сравнению с рекордным по сверхсмертности 20 годом 21 год снова бьет рекорд, давая «сверх-сверхсмертность» в размере 130 тысяч дополнительных умерших. При таких темпах сверхсмертность в 21 году даже по сравнению с чудовищным 20 годом составит 300 тысяч человек.

Причина — та же. Коронавирус. Только не он сам по себе, а мероприятия по борьбе с ним. Майский показатель — это просто флуктуация. Уже по предварительным данным начиная с июня смертность снова начинает расти даже по сравнению с прошлым годом. Рост в июне, со слов Голиковой, составил 14 процентов по отношению к июню прошлого года.

Всё очень и очень напоминает пресловутую «испанку», когда массовая гибель людей была обусловлена не столько самой болезнью, сколько сопутствующими обстоятельствами — стрессом, отвратительным состоянием здоровья людей, только что закончившейся войной и безграмотными медицинскими мероприятиями.

Мы ровно в том же сюжете. Полтора года террора и бездарных действий властей вогнали людей в воронку безысходности. Здоровье народа подорвано действиями путинских гауляйтеров и докторов Менгеле. Неудивительно, что смертность бьет рекорды — тут и здоровые люди превращаются в развалины, а потому заболевают и умирают от того, от чего раньше и не чихнули бы. Что уж говорить про тех, кто испытывал проблемы со здоровьем и до коронавируса.

Российский режим в буквальном смысле этого слова ведет политику геноцида по отношению к народу страны. Истребление людей выглядит каким-то конвейером смерти.

Можно с полной уверенностью говорить лишь об одном — чем дольше будет сохраняться режим террора, тем больше людей будет умирать от обострения хронических заболеваний и тем большее число людей будут получать непоправимый ущерб своему здоровью. Что скажется на «отложенной» смертности — даже если прямо сейчас террор прекратить, последствия будут продолжаться еще достаточно долго. Но так как террор никто прекращать не собирается, рост «сверхсмертности» будет продолжаться. По сути, страна переживает такую же катастрофу, что и при гитлеровском нашествии. Но тогда по крайней мере было понятно — на нас напал враг. Сегодня враг, ничем не лучше Гитлера, сидит в Кремле и кабинетах по всей стране. Они и есть современные гитлеровцы, ударно выполняющие план «Ост».

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