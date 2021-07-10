Мнение: Накопление капитала, избавление от доллара и 2/3 стран за глобальный налог

1. Развитие мировой экономики до сих пор следует базовым идеям, которые изложены ещё классиками. Нет, разумеется, не Марксом и Энгельсом, а более рациональными, материалистически настроенными учёными, вроде Адама Смита. Вопреки левым мифам, знаменитый шотландец придумал не только пресловутую «невидимую руку рынка», но и многие другие работающие экономические законы.

Александр Скоробогатов пишет про три ключевых фактора, которые, согласно Адаму Смиту, приводят страны к богатству и процветанию. Это, во-первых, общий размер рынка (который позволяет легче сбывать товары и углублять разделение труда). Во-вторых, это регулирующая роль государства, которое обеспечивает всеобщую безопасность и поддерживает на рынке разумные правила игры. В-третьих – это свободное накопление капитала предприятиями и гражданами:

https://skorobogatov.livejournal.com/76645.html

Накопление капитала

Этот фактор естественно вытекает из предыдущего. Специализация – это не только решение о том, чем ты будешь заниматься в рамках общественного разделения труда, но и обзаведение специальным инструментарием, который позволит это делать лучше других. Сюда относится как физическое оборудование, так и знания и навыки.

Все без исключения примеры «экономического чуда» суть истории успеха, вызванные накоплением капитала. Развивается это обычно по одной и той же схеме: большое количество свободной рабочей силы – ей дали в руки инструмент, и в их руках он стал приносить высокую отдачу из-за своей относительной редкости.

Но, опять же, поскольку накопление капитала является естественным продолжением специализации, оно невозможно без достаточного развития рынка. Например, бурный рост Китая в последние сорок лет – это накопление капитала как реализация возможности заработать на доступной рабочей силе и доступных мировых рынках.

Правда, у накопления капитала как фактора роста есть свои пределы. Период «экономического чуда» обычно сменяется периодом застоя. США – единственная крупная и богатая страна, которая умудряется сегодня быстро расти, и это тоже объясняется накоплением капитала, но там оно уже имеет другую логику, не предусмотренную Смитом.

Как с качеством госрегулирования, так и с пониманием важности размеров рынка в Советском Союзе были немалые проблемы (иначе бы товарищ Хрущёв приложил бы все усилия, чтобы не поссориться с Мао и не потерять огромный рынок Китая). Но самая худшая ситуация в СССР была именно с накоплением капитала.

Первое время большевики капитал только уничтожали. Они развалили промышленность в ходе Гражданской войны, поубивали или изгнали из страны значительную часть образованных людей, обладающих знаниями техники и навыками организации. Масштаб разрухи был такой, что коммунистическая власть, скрипя зубами, была вынуждена снова разрешить заниматься бизнесом в период НЭПа, что позволило восстановить экономику.

Но вскоре большевики взялись за старое. Последовало ещё несколько крупных эпизодов грабежа населения: раскулачивание, репрессии, конфискационные денежные реформы. Свободно заниматься бизнесом в СССР было запрещено – это каралось в уголовном порядке. Частная инициатива была придушена. Накапливать же деньги в условиях советской системы было делом крайне рискованным в сталинскую эпоху и всё более бессмысленным в эпоху брежневскую, когда из-за дефицита на отложенные средства было сложно купить что-либо толковое. Всё это, разумеется, отбивало у большинства всякое желание делать карьеру или копить деньги.

Что касается накопления человеческого капитала, значительная часть населения под давлением идеологии и репрессий жила по принципу «тебе что, больше всех надо?». Хороших работников на производствах не любили, поскольку из-за них могли повысить нормы выработки для всех остальных. Образование, перегруженное неработающими идеями марксизма 19 века, всё больше и больше отрывалось от практики и всё реже ориентировалось на передовые навыки и технологии мирового уровня (за исключением небольшого числа отраслей, вроде космоса, атома и оборонки).

Конечно, экономика СССР продолжала развиваться за счёт общемирового технического прогресса и форсированного переселения крестьян в города. Но в итоге из-за катастрофически урезанных возможностей по накоплению капитала мы резко отстали от Европы и США по эффективности и производительности, а стало быть, и по уровню жизни. Увы, но многие сторонники левых идей этот исторический урок так и не выучили.

2. Важный успех дедолларизации:

https://lenta.ru/news/2021/07/06/out/

Минфин избавил главную российскую кубышку, суверенный Фонд национального благосостояния (ФНБ) от доллара, распродав номинированные в американской валюте активы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%», — говорится в сообщении.

Напомню, что долгое время выводить доллар из российских активов считалось вредным и опрометчивым шагом. Американская валюта нужна была для международных расчётов — причём не только с США, но и со многими другими странами, включая наших соседей. Кроме того, доллар считался достаточно надёжным активом.

Теперь всё иначе. Объёмы нашей торговли с Китаем в юанях и рублях увеличились. В США угрожающий всплеск инфляции. С европейцами нам, очевидно, выгоднее торговать в евро. Стоимость золота в последние годы заметно выросла.

Конечно, всё могло бы сложиться иначе, если бы США не строили из себя властелинов мира (пока ещё не чёрных, но весьма активно чернеющих — спасибо активистам BLM). Если бы американцы вели себя дружелюбнее, разговаривали с Россией более уважительным тоном, учитывали наши интересы — тогда, вероятно, мы бы не торопились чистить кубышку от зеленых бумажек с портретами американских президентов.

3. Кое-где наши интересы совпадают с интересами США, и в этих областях мы можем успешно сотрудничать. Россия поддержала американскую инициативу всемирной налоговой реформы, направленной против стран-офшоров и тех, кто выводит в них деньги:

https://rg.ru/2021/07/04/globalnyj-nalog-dlia-korporacij-odobrili-130-stran.html

Глобальную налоговую реформу, нацеленную на транснациональные корпорации, после многолетних дискуссий одобрили 130 государств, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия – среди тех, кто поддерживает эту реформу. Она должна заставить компании вроде Google и Facebook больше платить налогов в тех странах, где они извлекают прибыль. Сейчас, по оценке ОЭСР, им удается экономить на налогах от 100 до 240 млрд долларов в год.

Согласно плану, минимальная ставка единого налога на прибыль составит 15% (а не 21%, как изначально предлагали США), что ниже ставки налога во всех крупнейших экономиках. Таким образом, никто из них ничего не потеряет, по крайней мере на первом этапе, но пострадают низконалоговые юрисдикции вроде Ирландии.

Более того, в данном случае мы выступаем совместно с США против Китая, который пока что отказывается одобрять глобальный налог.

Дело в том, китайцам достались от Великобритании и Португалии офшоры в Гонконге и Макао (бывшие колонии, ставшие теперь специальными административными районами КНР).

Что ещё важнее, ставка налога на прибыль для высокотехнологичных компаний составляет в материковом Китае те самые 15%, и китайцы не без оснований опасаются, что если сейчас влезут в международные соглашения по налогам, то в будущем эту цифру придётся поднимать, что снизит конкурентоспособность китайского хайтека.