Мнение: А для чего прививки?

Сегодня пришло подтверждение из поликлиники для жены – ковид. Второй тест. И с утра, как бы в качестве другого подтверждения, у нее полностью пропало обоняние. Дикий кашель, температура держится в районе 38. Улучшений пока нет… легко, в общем, протекает. У тестя, который заболел раньше всех (и, видимо, всех заразил) – вроде бы чуть получше. С тещей хреново.

Какая там, по словам Поповой, вероятность заболеть после второго укола суперразработкой российских ученых – 0,7%? Ну-ну. Тут привиты трое, все – в первой половине 2021 года, по всей форме, по два укола… все трое болеют, и болеют тяжело.

UPD. И вот еще – сегодняшняя запись из ФБ Юрия Лозы (того, который “Плот”).

“Позвонил близкий друг, сказал, что они с женой болеют, судя по симптомам – тем самым зловредным ковидом. Что он-то ещё более-менее держится, а она переносит болезнь очень тяжело. Когда на моём Дне рождения он уверенно заявил, что они вакцинировались, и теперь им ничего не грозит, я попросил не спешить с выводами и немного подождать. А ещё он предложил свою помощь, если я надумаю уколоться – он подскажет, куда ехать и к кому обратиться, чтобы мне ненароком не ввели что-то не то, и чтобы я получил проверенную вакцину. Такую же, как и у него…”

В общем, если информация пошла – все утечки пальцем не заткнешь. Скоро уже для всех станет очевидным, что прививки не предотвращают заражение, и что “легкая форма” в терминах ковидобесов – это “тяжело переболел” в понимании любого нормального человека.

А раз прививки не защищают от болезни – то, собственно, для чего они нужны?