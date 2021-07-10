 

Мнение: А для чего прививки?

10.07.2021, 21:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня пришло подтверждение из поликлиники для жены – ковид. Второй тест. И с утра, как бы в качестве другого подтверждения, у нее полностью пропало обоняние. Дикий кашель, температура держится в районе 38. Улучшений пока нет… легко, в общем, протекает. У тестя, который заболел раньше всех (и, видимо, всех заразил) – вроде бы чуть получше. С тещей хреново.

Какая там, по словам Поповой, вероятность заболеть после второго укола суперразработкой российских ученых – 0,7%? Ну-ну. Тут привиты трое, все – в первой половине 2021 года, по всей форме, по два укола… все трое болеют, и болеют тяжело.

UPD. И вот еще – сегодняшняя запись из ФБ Юрия Лозы (того, который “Плот”).
“Позвонил близкий друг, сказал, что они с женой болеют, судя по симптомам – тем самым зловредным ковидом. Что он-то ещё более-менее держится, а она переносит болезнь очень тяжело. Когда на моём Дне рождения он уверенно заявил, что они вакцинировались, и теперь им ничего не грозит, я попросил не спешить с выводами и немного подождать. А ещё он предложил свою помощь, если я надумаю уколоться – он подскажет, куда ехать и к кому обратиться, чтобы мне ненароком не ввели что-то не то, и чтобы я получил проверенную вакцину. Такую же, как и у него…”

В общем, если информация пошла – все утечки пальцем не заткнешь. Скоро уже для всех станет очевидным, что прививки не предотвращают заражение, и что “легкая форма” в терминах ковидобесов – это “тяжело переболел” в понимании любого нормального человека.

А раз прививки не защищают от болезни – то, собственно, для чего они нужны?

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Мальчик признался бабушке, что к нему по ночам приходит страшная женщина

10.07 / Даже иракцы бегут из Беларуси

31.12 / Любовь и дети – Личное мнение

05.02 / Американское ЦРУ рассекретило информацию о паранормальных явлениях в Новосибирске

29.11 / Эксперты: Россия выиграла у Украины войну за самый ценный ресурс

05.12 / Личное: “Значимость очень маленькая”

30.07 / Как подготовиться к сезону простуд

12.11 / Мнение: Три стадии майданного цикла

04.10 / Наташа Королева не взяла мужа Сергея Глушко с собой на гастроли

12.07 / Эксперты проанализировали заявления о вреде масок от коронавируса для мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика