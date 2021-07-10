 

В Харькове обстреляли трамвай из пневматического оружия. СМИ писали, что пассажир получил ранение выбитым стеклом

10.07.2021, 21:18, Новости дня
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Инцидент произошел во второй половине дня на улице Полтавский Шлях, в районе улицы Семинарской. Трамвай №3 двигался в сторону центра города. Вагон обстреляли из пневматического оружия.

“Никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия были вызваны правоохранители, составлен протокол”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/4100501080003948

Полиция Харькова сообщила, что стрелял один человек. Повреждены стекло и двери первого вагона трамвая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Местное издание Kharkiv Today со слов очевидцев пишет, что стреляли двое. После инцидента они убежали. Один из пассажиров получил небольшое ранение выбитым стеклом. Некоторые пассажиры пробовали догнать нападавших, но не смогли. Трамвай остановили в районе Южного вокзала и вызвали полицию.

“Один мужчина получил небольшое ранение выбитым стеклом, он один из тех, кто пытался догнать подростков. Люди с перепугу попадали на пол”, – сообщил Telegram-канал “Труха”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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