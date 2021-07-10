 

“Голосеевский” стрелок знал, что стреляет в полицейского – советник Авакова

10.07.2021, 21:18, Новости дня
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Об этом Мартыненко заявил в эфире канала “Украина 24”.

9 июля СМИ опубликовали видео, на котором видно, что полицейский закрывал дверной глазок, когда неизвестный болгаркой срезал замок. В то время раздался выстрел, в результате которого пострадал полицейский. Мартыненко говорил в суде, что “был вынужден защищать свою жену и свое жилище с помощью оружия во время попытки срезать петли” на дверях. Он подчеркивал, что полицейские не показали удостоверений.

Мартыненко в эфире “Украина 24” спросили, может ли человек использовать зарегистрированное оружие, когда к нему в квартиру пытаются попасть неизвестные.

“Посягательство на жилье в данном случае полицейским могло быть? Нет, не могло. Ситуация была конфликтная, до того могло происходить что угодно. Мы говорим с того момента, когда туда приехали полицейские, представились через дверь, начали вести с мужчиной в квартире переговоры, когда был выстрел в сторону полицейских. Я настаиваю на том, что он знал, что там полицейский”, – ответил он.

Контекст:

7 июля полиция приехала по вызову на конфликт. Мартынюк забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, было как минимум два выстрела. Сначала сообщалось, что пострадали двое: у полицейского – огнестрельное ранение руки, у еще одного человека – гражданского – ранение лица.

Позже в прокуратуре заявили о трех пострадавших, третий тоже гражданский. Действия Мартынюка квалифицировали как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным ICTV, ранения, кроме полицейского, получили новый владелец квартиры и охранник.

Геращенко показывал, какую травму получил правоохранитель, руку полицейского собирали врачи.

Конфликт, по данным полиции и по словам родственника стрелка, произошел из-за квартиры – ее якобы продали на аукционе и теперь неизвестные пытаются незаконно ее отобрать у Мартынюка. По информации ТСН, квартира стрелка была выставлена на торги из-за долгов и он оспаривал это решение.

Стрелка, который забаррикадировался в квартире, задержали. Перед этим он поджег жилье, пожар потушили. В полиции рассказали, что во время задержания мужчина вел себя неуравновешенно.

9 июля Мартынюка арестовали на два месяца. Он в суде говорил, что защищал свое жилье.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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