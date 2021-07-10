Литва потратит более €40 млн, чтобы построить стену на границе с Беларусью

Деньги пойдут на постройку пограничных укреплений и усовершенствование системы наблюдения. Мигранты на самом деле хотят ехать не в Литву, а в Германию или Швецию. Поэтому это стало уже общей проблемой Евросоюза, сказал Мисилюс.

Литовский дипломат считает, что КГБ Беларуси “скорее всего приложило к этому руку”, иначе беспрепятственный переход границы с Литвой был бы немыслим.

Дипломат подчеркнул, что приток нелегальных мигрантов из Беларуси Литва считает “гибридной агрессией”. По словам Мисилюса, базирующееся в Варшаве европейское агентство по охране границ Frontex планирует отправить в Литву 30 пограничников и несколько автомобилей. Соседняя Эстония также отправит десять дополнительных офицеров.

Контекст:

О начале строительства стены на границе Литвы и Беларуси на фоне резкого увеличения притока мигрантов объявили 7 июля. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

В связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси кабинет министров Литвы 2 июля решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.

По информации министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, стоимость забора на границе с Беларусью может достичь €15 млн, сообщило информагентство Delfi 17 июня.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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