 

На Украине появились запрещающие проход россиянам наклейки

10.07.2021, 21:12, Новости дня
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В украинских магазинах появились знаки с раскрашенной в цвета российского флага свиньей, перечеркнутой красным символом, ее заметили в городе Черновцы, административном центре Черновицкой области.

Такие символы встречаются не только в этом регионе, сообщил экс-депутат Рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко, передает «Комсомольская правда».

Эти знаки, по всей видимости, указывают на то, что российских граждан в этих заведениях не обслуживают, отмечает издание. Снимки со схожими «украшениями» встречаются по всей Западной Украине, отметил бывший украинский депутат.

«Такие наклейки со свиньей лепят на входных дверях разных магазинов и офисов по всему городу Черновцы. Неоднократно я публиковал фотографии такого же характера из других городов Украины. Это и есть гибридная война, в которой сеют ненависть ко всему русскому, чтобы потом убивать», – сообщил бывший парламентарий.

Ранее Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.



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