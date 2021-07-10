 

Со дна Черного моря достали любимый катер Брежнева

10.07.2021, 21:12, Новости дня
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В ходе военных учений Sea Breeze – 2021 американские и украинские водолазы подняли со дна Черного моря обломки затонувшего катера «Буревестник», которым пользовался бывший генсек СССР Леонид Брежнев.

Катер, который называют любимым катером Брежнева, затонул в одесском порту несколько лет назад, это препятствовало его нормальной работе,  обломки «Буревестника» подняли при помощи тросов и специального оборудования, передает ТАСС.

Катер был построен еще в 1960 году, его длина – 37 метров, вес – порядка 150 тонн. У него были два дизельных двигателя, скорость судна доходила до 37 узлов.

Судно предназначалось для отдыха руководителей государства. Зимой он базировался в абхазском городе Очамчир, а летом – в Сухуми.

Учения Sea Breeze – 2021 проводились с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе. В субботу командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа объявил о завершении учений.

В рамках учений Sea Breeze в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона». В них были задействованы пять тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.



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