Мнение: Слепое пятно Победителей

Мы подобно разбираем любовный ресурс, но всегда должны помнить, что другие 11 ресурсов устроены по тем же принципам и законам.

Чем любовный ресурс отличается от остальных? Почему на его основе проще увидеть законы разморозки и прокачки других ресурсов?

В любовном ресурсе мы взаимодействуем с конкретным человеком и его значимость для нас настолько высока, что мы практически имеем дело с другим своим Я, со своим экзистенциальным подобием. Мы учимся любить Другого как себя, а себя учимся воспринимать объективно, отдельно, как Другого.

Вот где проще всего увидеть и понять процесс формирования границ. Вместо бесформенной массы ощущений, вместо месива идентификаций со всем, за что цепляется фокус, появляется восприятие двух отдельных субъектов, двух миров, Себя и Другого, оно буквально лепится из размороженной и отфильтрованной глины, а потом обжигается на огне и кристаллизуется на воздухе.

При слиянии границ Другой воспринимается как объект, как часть собственного Я, а собственное Я смешано со всем, не имеет личных границ. В процессе роста чужой фигуры и усиления слияния с ней, все эмоции и ощущения проецируется на другого, происходит утрата себя как персоны. Чужая субъектность при этом все так же не существует, поэтому происходит растворение Я не другом субъекте, а в хаосе, в небытие. Вот что происходит при росте любовной аддикция.

Не рост минуса создает любовную аддикцию, а слияние границ. При хороших границах рост минуса увеличивает поток в ресурсе. Аддикция, то есть масштабный слив, происходит из-за плохих границ, из-за отсутствия представления о своей и чужой субъектности. Для человека с плохими границами не нужен большой минус, чтобы возникла аддикция. Такой человек готов присвоить все, что привлекло его внимание, и слить себя он тоже готов, поскольку плохо себе представляет, где он, а где другие, постоянно путает, чьи мысли он думает и чьи эмоции он переживает.

В любовном ресурсе процессы слияния и подмены идентичности заметны очень хорошо. И прокачка ресурса начинается с того момента, как вы увидели границы, разделяющие вас и другого субъекта. Только после этого вы начинаете видеть то, что мы называем “обратная связь”. При слиянии границ этого не не видно, все перемешано. Только когда мы видим обратную связь, становится возможен продуктивный обмен.

Прокачка любого ресурса – это обмен с этим ресурсом. Но нужно хорошо видеть, где вы, а где ресурс, чтобы наладить процесс своих вложений и получение обратной связи.

И вот в любовном ресурсе – ресурс персонализирован, ресурс – это конкретный человек, значимый и яркий. Если незначимые для нас люди сливаются в толпу, значимый человек выделяется из всех, он сияет и блестит как драгоценный камень. Увидеть субъектность значимого человека и осознать обратную связь проще, чем в других ресурсах. Все сложная энергетика обмена в любовном ресурсе более очевидна. Любовный ресурс симметричен, как две подобные половинки: здесь Я, а там Другой, вы похожи, вы оба люди, оба предположительно значимы друг для друга.

Можно сказать, что в любовном ресурсе Королева – это Другой, человек, и ваш Король взаимодействует не с абстрактной спонтанностью, не просто с полем, с энергией, с удачей, с ресурсом, а с конкретным человеком. Особенно мужчинам в этом плане проще. Им любовный партнер – женщина, образное воплощение Королевы. Вот почему тамплиеры уделяли так много внимания культу романтической любви. Учась любить женщину и Женщину, рыцарь тайного ордена обучал своего Короля взаимодействовать с Королевой.

Когда женщина любит мужчину, ее Король точно так же взаимодействует с Королевой мужчины, с его спонтанностью, с его энергией, с его эмоциональной сферой, но женщине сложней ассоциировать Королеву и мужчину. Она все время пытается заставить его Короля любить свою Королеву, а должны делать нечто другое: увлечь своим Королем его Королеву. Король – это волевое, сознательное начало, только им мы можем действовать, только это наш рычаг.

Многие женщины давят своим Королем на Короля мужчины, принуждая его быть настоящим рыцарем и любить ее Королеву. Они словно идут войной на чужое государство, чтобы насильно получить любовь.

Вы, наверное, обращали внимание, что мужчины и женщины с плохими границами в большом минусе ведут себя одинаково. На тех и других – короны Победителей, у тех и других в руках копья и они стремятся атаковать избранников. Женщина в короне Победителя словно теряет гендер, становится агрессивной, пытается преследовать мужчину, доить его и даже покупать, как будто мужчина она, а он – кокетливая девушка.

При совсем маленьком минусе многие мужчины жалуются на гендерные правила, им не хочется делать никаких шагов, не нравится процесс ухаживаний, им жаль материальных вложений. А при большом минусе жаловаться начинают уже женщины, им хочется атаковать мужчину, хочется иметь право добиваться его. Вот это разница мужского и женского Короля, для каждого из них свои правила, но тот и другой всегда имеют дело с чужой Королевой.

И если женщине сложно увидеть мужскую Королеву в любви и понять, как с ней взаимодействовать, чтобы не стать паровозом, в других ресурсах увидеть Королеву еще сложней.

В каждом ресурсе ваш Король (воля, разум, сознание) взаимодействует с Королевой (спонтанностью, энергией, ресурсом). В каждом ресурсе разворачивается мистерия тамплиеров и культ романтической любви.

Чтобы прокачать Экономику, вам нужно научиться взаимодействовать своим Королем с денежным потоком. Чтобы прокачать Искусство, вы должны научиться общаться с музами. Чтобы наладить обмен с ресурсом Работы, вы должны понравиться своей профессией, стать ее фаворитом.

Во всех ресурсах действуют одни и те же законы. Вы должны научиться общаться с ресурсом в границах, а это значит – не смещать локус контроля в его сторону, держать у себя, разделять границы и не путать себя и ресурс, не надевать корону и иметь адекватную самооценку и планку притязаний, не открывать хлеборезку и не зариться на чужое, не пропускать ходы, делать шаги и щедро вкладываться, а еще быть благодарным за шаги навстречу и положительно это закреплять.

Вот секрет прокачки ресурса. Это рыбалка Короля на Королеву в этом ресурсе.

Фрустрируется ресурс в том случае, если вы смотрите на него из-под короны, если присваиваете ресурс и хотите пользоваться им, если относитесь к нему без уважения и без внимания.

От ЗВ ресурс не только фрустрируется, но и вовсе исчезает для вас. Это когда вы решили, что вы слишком хороши для этого ресурса и вам его не надо.

Но и от паровоза и от атак танком ресурс тоже фрустрируется и даже блокируется, а вы можете надорваться или даже угодить в тюрьму, точно так же как преследуя человека, который вас не любит. Отвращение такого человека к вам будет расти в процессе ваших атак. Точно так же растет к вам отвращение ресурса, если вы пытаетесь ухватить его грубо и агрессивно, в короне Победителя.

Я думала над примером, чтобы показать сходство всех ресурсов и их прокачки.

И покажу вот такое письмо.

Эта сообщение автора вчерашнего письма. Мы разбирали ее корону Победительницы, а она написала сегодня письмо вдогонку. За письма вдогонку я баню, потому что рубрика писем – не для диалогов с авторами и не для дискуссий с ними. Этого автора я тоже забанила, но сообщение ее хочу привести как пример слепого пятна Победителей.

И я хочу рассказать, как то же самое слепое пятно Победителей выглядит в других ресурсах.

your_honorr

“Здравствуйте, Эволюция.

Спасибо за разбор моего письма

https://evo-lutio.livejournal.com/1429726.html

Ваши комментарии мне понравились, комментаторы не угадали многие моменты например по ОЗ. Моя ОЗ и ОЗ мужчины примерно одинаковые, я красивая, спортивная и обеспеченная девушка с юридическим образованием топ-3. Я специально пропустила этот момент. И я точно не сижу без мужчин, но мне редко кто-то нравится.

У меня вопрос уже очень давно по всем почти разборам, мне кажется, в вашем блоге почти не раскрыта эта тема. Вы всегда пишите о недостатке симпатии мужчины или женщины, но не поясняете как именно проявляется симпатия. Как должно быть.

Зачем мужчина приглашает на встречи, куда-то зовёт, платит за девушку, если она ему не интересна? Какая цель тогда? Дружить? Насколько я знаю мужчины не очень рвутся дружить с девушками.

В другой истории мужчина сделал ремонт в доме девушки и опять это не признак интереса?

А что тогда является признаком симпатии? Предложение на первом свидании? Это и есть сокровище, которое ждёт сразу огромных шагов от человека, который ее не знает.

Или я не права?”

Вот проблема.

Автор жалуется, что я не даю список признаков симпатии.

Автор уверена, что симпатия другого человека может прятаться, скрываться, быть не очевидной, незаметной.

Она думает, что нужна лупа или даже микроскоп, чтобы увидеть признаки симпатии.

Она хочет, чтобы я разработала тест, как отличить Стесняшу от равнодушного мужчины.

Победители всегда уверены, что другой человек может гореть к ним тайно, тщательно скрывая свою симпатию.

И то же самое Победители думают про другие ресурсы, где у них есть такая корона.

Например, Экономика.

Если у человека корона Победителя в ресурсе Экономика, он может снова и снова вкладывать средства в убыточное предприятие.

И такой человек может спрашивать, а какие надо видеть признаки, чтобы определить: убыточно предприятие или прибыльно?

Признак убыточного предприятия один – это убыток.

Если вы вложились и у вас убыток, значит предприятие для вас убыточно.

Вот почему, если вы имеете дело с чем-то новым, есть смысл не вкладывать туда все, а рискнуть незначительной суммой.

И если вы сразу же видите убыток, не стоит докладывать туда еще и еще, занимать деньги у друзей и докладывать снова.

Корона Победителя в Экономике приводит человека в казино в том или ином виде.

Если короны Победителя нет, то заметив убыток, вы признаете и убыточность вашей стратегии.

Заранее риски могут быть не видны, но действуя в границах, вы не сливаете много.

Чтобы рассчитать риски заранее, вы должны иметь опыт в подобных делах, вы должны строить картину будущего по аналогии с прошлыми успехами. Знание теории позволяет опираться не только на свой опыт, но и на опыт других людей, на общие алгоритмы. Но адаптирует и интегрирует теорию только практика.

Если перенести на любовный ресурс, то при встрече с человеком из своего круга, похожей ОЗ, вы можете предположить положительную обратную связь заранее. Опытные мужчины заранее знают, какой девушке они скорее всего понравятся, какой не факт, а какая вряд ли обратит на них внимание. Это априорное понимание базируется на опыте и на реалистичной оценке своей ОЗ и ОЗ девушки, а так же о трезвом взгляде на всю ситуацию.

Если вы оказались в командировке с симпатичной коллегой, она скучает по вечерам, мужа у нее нет, но есть короткое персиковое платье, вы можете предположить, что ваши шансы на роман с ней велики. Вот это оценка рисков. Чтобы оценить риски, надо сопоставить условия, опираясь на опыт. Бывало ли у вас, что вы кого-то соблазняли? Если никогда, шанс мал. Если бывало, оцените, насколько те, кого вы соблазняли были лучше или хуже той, кого вы хотите соблазнить сейчас. И еще оцените, насколько ситуация позволяет делает спонтанные шаги, позволяет ли контекст взаимодействие в разных сферах. С точки зрения поля – это запас свободных клеток, доступных ходов.

Вот это все – подсчет рисков. И в любом ресурсе он почти одинаков. Вы должны понять, делали ли вы нечто подобное, был ли успех, в чем отличие той ситуации и этой.

Но автор в сообщении спрашивает совсем другое.

Она не спрашивает, как оценить риски. Она спрашивает, как увидеть признаки взаимной симпатии, как увидеть обратную связь от мужчины в настоящем, а не предположить в будущем.

И она приводит список его шагов “зовет куда-то, платит”, которые относит к признакам симпатии.

Если мы проведем аналогию с ресурсом Работы, это похоже на то, как человека позвали на собеседование, выслушали его и обещали позвонить, но не позвонили. Если бы человек в этом случае два года ждал звонка и периодически писал работодателю и спрашивал, не хотят ли его пригласить, это был бы примерно такой Победитель, как наша автор.

Мужчина приглашал ее на встречи давно, в начале общения, он хотел узнать ее лучше, хотел присмотреться, а платить за нее он был вынужден, поскольку мужчина. Автор и сама считает, что мужчины должны платить, она недовольна, что платил он мало, но почему-то кладет в шкатулку все, что он из вежливости оплатил.

После этого прошло много времени и даже лет. И вот наша автор сама зовет героя на свидание, сама навязывается к нему домой и даже секс из него вытягивает сама, но продолжает думать о “признаках симпатии”, которые были у него много лет назад в совсем небольшом количестве.

Как если бы в примере с Работой, человек считал, что раз его позвали на собеседование, он понравился, и тогда, и спустя много лет.

Если спросить такого Победителя: разве ты не видишь отсутствие интереса к тебе, ведь тебе не звонят и на письма твои отвечают формально, он скажет, что разобраться в признаках интереса очень сложно и нужен специальный тест.

Был ли у работодателя интерес, когда он пригласил человека на собеседование? Да, был в какой-то мере, наряду с другими кандидатами. Этот небольшой интерес был и сплыл. В настоящий момент признаков интереса нет, поскольку нет предложений и шагов от работодателя.

Обратите еще внимание, Победительницы обычно не спрашивают, как увидеть шаги в свою сторону, они спрашивают, как увидеть симпатию и интерес. Они не видят шаги, поэтому им хочется увидеть то, что скрыто от них чужой черепной коробкой, они хотят пробраться к человеку в голову и увидеть там “признаки”.

Но для взаимодействия с человеком имеют значение не “признаки”, а его шаги. Только его шаги открывают вам поле для новых ходов. Вы сделали шаг, не получили ответа, значит ходов у вас в этом направлении нет.

Это очень простая математика. Главное не путать шаги, то есть конкретные действия человека, и “признаки” то есть свои ощущения и свои впечатления о нем.

Если вы понимаете, что на другой стороне – субъект, вы всегда будете смотреть только на то, что он показывает вам сам, и никогда не будете пытаться пробраться в его голову, в тайные уголки его души, в его скрытые мотивы, под его колпачок, который вы сами на него натянули.

Пока герой приглашал автора на свидания, она могла на эти свидания ходить, общаться с ним и даже сама могла приглашать его куда-то, примерно – через два раза на третий. Но дальше их отношения не развивались, инициативы к сближению у мужчины не было, и у автора не было ходов, как только поддерживать приятельское общение или не поддерживать. Но ее паровоз сошел с рельсов и она устроила герою скандал, а потом сделала вид, что рассталась с ним по причине его жадности, а не оттого, что не было динамики.

И спустя годы, она решилась на атаку. Поэтому она перестала обращать внимание на обратную связь. Рост короны Победителя – это когда вы решаете не обращать внимания на препятствия в виде воли другого. Вот и автор решила, что мужчина ей подходит, а значит “признаки симпатии” можно считать спрятанными под колпачком. Пусть он как будто бы обиделся тогда и как будто бы притворяется равнодушным теперь, а она будет его атаковать.

Вы должны увидеть, как ЗВ растит корону Победителя.

В других ресурсах то же самое.

Если вы не захотели увидеть, что нечто вам недоступно, не по плечу, не про вас, а решили, что вы могли, но сами отказались, вы можете начать атаковать это или подобное в короне Победителя. Отсутствие “признаков симпатии” вы будете считать реакцией на ваш отказ.

Если вы поставили жирную точку, если вы убежали как Неуловимый Джо, вы вернетесь обратно с копьем. И вы будете позориться как автор, которой мужчина обещал купить самокат, чтобы она катилась от него подальше.

Представьте, например, что вас хотели выгнать с работы, а вы, заметив, что это неизбежно, объявили о своем уходе. Это нормальный поступок и он действительно иногда помогает сохранить лицо, но только если вы осознаете, что это вынужденная мера с вашей стороны, что это ваше согласие, а не ваша инициатива. Если же вы вдруг действительно поверили, как автор, что ушли сами, обидев уходом всех, вы, не найдя ничего лучше, вы попытаетесь туда вернуться. Вам будут вежливо говорить, что рады вас видеть и с теплотой вспоминают сотрудничество, но сейчас нет никакой возможности взять вас обратно, нет достойной вас зарплаты и нет подходящего места в штате. И вы, надев колпачок на вежливого работодателя, будете просить взять вас на любых условиях, платить вам намного меньше и на самой скромной должности. Где вы окажетесь, если под вашими мольбами вас возьмут на самых худших условиях? А если вам откажут даже на таких условиях, где вы окажетесь?

Именно там и оказываются все Победители, из-за своей короны, своего ЗВ, своих жирных точек и привычки не видеть обратную связь.

Приведите примеры короны Победителя в других ресурсах, по образцу любовного.

И факультативное задание. Расскажите, каким образом в ресурсе любви Король женщины рыбачит на Королеву мужчины, если есть мысли на этот счет.