 

Мнение: Очередь

10.07.2021, 20:58, Разное
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Несколько сотен гробов в течение недели ждут своей очереди на сжигание в петербургском крематории. Ритуальщики жалуются на то, что жара делает своё дело: процессы, происходящие под деревянными крышками, можно определить по смраду, плотно стоящему на территории комплекса. Причиной этого, как и в конце прошлого года, называют высокую смертность — мощность крематория не рассчитана на такие объёмы.

Еще одна духоподъемная новость для фанатов коронавируса. Ну вот же, смотрите — смертность от «короны» зашкаливает, крематорий не справляется. «От нас скрывают ©»

Однако ответ находится в совершенно иной плоскости — всё дело в резко выросшем ценнике на традиционные ритуальные услуги. За год они увеличились в разных регионах от трети до половины предыдущей цены, и без того зашкаливающе высокой. А героическая борьба с коронавирусом, которую ведет власть из карманов населения, эти карманы безостановочно опустошает. Две кривых сошлись в точке невозможности для людей похоронить своих родных на кладбище, поэтому приходится выбирать кремацию. А мощности крематориев небезграничны — это опытным путем установили коллеги нынешних кремлевских еще в Освенциме. А так как Россия стараниями Кремля это теперь один большой Освенцим, то неудивительно, что и проблемы у нас схожие. Не справляются с темпами утилизации контингента. Перед нынешней лагерной администрацией остро стоит вопрос о строительстве новых кремационных печей.

Любопытно: когда нынешние фашисты сбегут, появятся ли фотографии мешков с зубными коронками, матрасов, набитых волосами — кремлевская братва так старательно косплеит своих предшественников, что ни разу не удивлюсь.

Источник: Эль Мюрид



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