Мнение: Плохая климатическая норма, миф о болотах после потепления и растает ли инфраструктура

1. Когда мы обсуждали выгоды глобального потепления для России, некоторые скептики выразили мнение, что даже для нашей страны последствия роста температуры могут оказаться крайне неприятными и принести большой ущерб. Читатель lalexander_v разобрал в комментариях несколько самых популярных антипотепленческих аргументов.

Вот, например, про климат доиндустриальной эпохи как якобы норму, которую мы зачем-то должны стремиться восстановить и сохранить:

https://olegmakarenko.ru/2152601.html?thread=805686937#t805686937

Большую часть фанерозоя климат Земли был на много теплее современного. Вообще последний 1 млн. лет был на на нашей планете аномально холодный. Других столь же холодных периодов за последние 500 млн. лет ещё поискать надо. Кажется только в позднем карбоне — ранней перми было что-то похожее.

Так что потеплении можно рассматривать просто как возвращение к норме.

Что касается когда какой климат лучше… Честно говоря по мне климат прединдустриального голоцена — это один из худших его вариантов, который вообще можно вообразить, хуже наверно только полноценное оледенение, вроде вьюрма. Нестабильный, очень чувствительный даже к малым внешним возмущениям, постоянно балансирующий на гране сваливания в настоящий ледниковый период (извините, ситуация, когда взрыв вулкана в Южной Америке вызывает малый ледниковый период, как было в начале 17-го века — это ни разу не норма, в условиях устойчивой климатической системы такого быть не должно, столь сильная реакция на столь слабо возмущения просто следствие того, что в прединдустриальный период голоцена климатическая система была очень-очень близка к точке потри устойчивости и переходу в иной климатический режим (состояние оледенения)).

Климат какого-нибудь миоцена (это на 4 градуса теплее прединдустриального) или уж тем более эоцена (градусов на 8 теплее прединдустриального) — куда комфортнее и стабильнее прединдустриального голоцена.

>Из-за чего количество катастроф природно-климатического характера растёт.

Это увеличение имеет исключительно кажущийся характер. Т.е. сейчас просто из-за развития средств связи и лучшей сети наблюдения такие события регистрируются с большей вероятностью. Лет 200 назад о каком-нибудь наводнение в Нигерии в Европе могли вообще не узнать, а сейчас статистика по экстремальным погодным явлениям снимается практически полностью. Из-за этого (улучшения качества наблюдений) и возникает иллюзия роста числа экстремальных явлений.

Прямых доказательств, что увеличивается их реальная вероятность (если исключить фактор неполноты старых данных), сейчас нет.

2. Про то, что и-за потепления северные регионы России якобы превратятся в бесполезные болота, а южные станут безводными пустынями:

https://olegmakarenko.ru/2152601.html?thread=805675929#t805675929

>Похоже это будут миллионы квадратных километров болот, непригодных для сельского хозяйства.

Это не имеет никакого отношения к действительности. В качестве реального примера территории, которая раньше была вечной мерзлотой, а затем она исчезла, можно привести территорию Ленинградской области, Прибалтики и Калининградской области. 20 тыс. лет назад (во время последнего ледникового периода) там была вечная мерзлота. Потом исчезла. Что получилось — можно легко видеть своими глазами просто пройдясь в окрестностях Санкт-Петербурга. Причём совершенно очевидно, что получающийся рельеф прекрасно совместим и с дорогами, и с сельским хозяйством, и с любой иной формой человеческой деятельности.

Приблизительно такой же рельеф с таким же растительным покровом, как в Ленинградской области, получится после таяния вечной мерзлоты и в Западной Сибири. Вот буквально почти точь в точь. Ленинградская область действительно довольно болотистая, но ленинградские болота для сельского хозяйства и любой иной человеческой деятельности — куда меньшая проблема, чем вечная мерзлота. Такое изменение условий однозначно можно рассматривать исключительно как благотворное.

В Восточной Сибири будет чуть по другому. Там ближайшим аналогом того, что получится после таяния вечной мерзлоты, будет скорее не Ленинградская область, а Курганская (просто по той причине, что в Восточной Сибири климат весьма сухой, болотистой тайги (как в Ленинградской области) там не получится из-за слишком малого количества осадков, скорее будет довольно сухая лесостепь). Впрочем, в этом случае изменение также будет носить исключительно благоприятный характер.

Вообще, откуда взялся миф о том, что в результате таяния вечной мерзлоты территория должна превратиться в непригодное для жизни болото — не очень понятно. К реальным процессам трансформации рельефа и фитоценозов при климатических изменениях это не имеет никакого отношения.

>А вечная мерзлота едва подтаивать будет первые ХХ лет, или скорее ХХХ лет.

Переход от режима сезонного протаиванию к сезонному промерзанию на самом деле, судя по моделям, проходит довольно быстро. Там основная часть переходных процессов, сильно влияющих на состояние поверхности, занимает время не более масштаба 100 лет.

После этого состояния верхнего слоя грунта и фитоценозов устанавливается в виде довольно мало отличающимся от долгосрочного стационарного. Т.е. то самое состояние условной Ленинградской области.

На больших глубинах (>100 метров) при этом ещё очень долгое время может сохраняться реликтовая вечная мерзлота, которая будет о-очень медленно подтаивать как сверху (за счёт потока тепла идущего от поверхности), так и снизу (за счёт геотермального потока тепла). Но на состояние поверхности такая реликтовая мерзлота на больших глубинах будет влиять слабо.

В любом случае никакого сплошного болота на месте мерзлоты не будет (по крайней мере на масштабе времени превышающем несколько десятилетий от момента когда среднегодовая температура в данной местности пересечёт нулевую отметку). Тотальное превращение вечной мерзлоты в болото — бред, нет для этого никаких физических предпосылок (особенно если говорить о Восточной Сибири, с её сухим климатом и сильно изрезанным рельефом).

https://olegmakarenko.ru/2152601.html?thread=805705113#t805705113

>А в какую зону превратятся более южные районы России, в которых уже и так достаточно тепло и засушливо, это, конечно, совсем не интересно, да.

Вопрос имеет довольно очевидный ответ. Зону с средиземноморским климатом в самом классическом виде (валовое количество осадков по году там от потепления только вырастет, однако несколько увеличится сезонность их выпадения, ну а средняя январская температура устойчиво перейдёт через ноль). Наиболее близким аналогом климата Краснодарского края при умеренном потеплении (до уровня глобальных температур миоцена) будет Марсель или Северная Италия (хотя не совсем, Краснодарский край в условиях глобально более тёплого климата всё же будет иметь заметно большее количество осадков по сравнению с современной Южной Францией/Северной Италией).

В Южной Франции вообще-то очень хороший климат. На самом деле климат Краснодарского края от потепеления станет не хуже, а даже в чём-то лучше. Скажем там станет возможно промышленное выращивание субтропических культур (оливок, цитрусовых, авокадо и т.д.).

Вообще ассоциация потепления с засухами глубоко ошибочна. В целом потепление скорее глобально по планете уменьшает площади пустынь и аридных зон, а не увеличивает (главным образом из-за роста объёма испарения воды над океаном при росте его температуры).

3. Про то, насколько серьёзными будут реальные последствия таяния вечной мерзлоты под транспортной, промышленной и жилой инфраструктурой:

https://olegmakarenko.ru/2152601.html?thread=805702809#t805702809

И много там той инфраструктуры? Зона вечной мерзлоты — это в основном пустошь, где никто не живёт и ничего нет.

Из более-менее важного только газовая инфраструктура Ямала и Норильский рудный узел. Однако, потребность в этой инфраструктуре существует только до тех пор пока на Ямале добывается газ, а в Норильске никелевая руда. Как только месторождения газа и руды будут исчерпаны — эту инфраструктуру в любом случае забросят как ненужную. Причём при современных темпах добычи и того и другого это случится намного раньше, чем там растает вечная мерзлота.

В общем указанная Вами проблема выглядит несколько надуманной. По большему счёту на вечной мерзлоте (настоящей, сплошной) есть только инфраструктура, нужная для разработки месторождений полезных ископаемых. А такая инфраструктура всегда является временной, т.е. функционирует только пока месторождение не будет истощено. И этот момент там практически везде случится куда раньше, чем что-то случится с мерзлотой.

Ну а таяние вечной мерзлоты превратит зону практически непригодную для жизни человека в территорию достаточно благоприятную для жизни человека и ведения сельского хозяйства. В долгосрочной перспективе это куда важнее, чем та довольно небольшая в сущности проблема, связанная с некоторым увеличением затрат на поддержание инфраструктуры месторождений в зоне разрушения вечной мерзлоты. Месторождение рано или поздно кончится (причём при современных уровнях добычи скорее рано, чем поздно 🙂 ), а территорией с благоприятным климатом можно пользоваться неограниченно долго.

https://olegmakarenko.ru/2152601.html?thread=805705113#t805705113

>Небольшой пример, город Якутск

Единственный заметный город на сплошной вечной мерзлоте (ну плюс ещё Норильск, но это по сути город-месторождение). Да, с Якутском что-то делать придётся, но перестроить единственный город с не очень большим населением (всего 330 тыс.) — не такая уж неподъёмная задача. В Якутске, если не ошибаюсь, всего около 6 млн. м2 жилья, т.е. в стране за год строится жилая инфраструктура более чем на 10 Якутсков. При таком соотношение размера проблемы к возможностям государства в масштабе страны затраты на реконструкцию Якутска будут даже не особо и видны.