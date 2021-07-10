Мнение: Юбилей у секретарши Верочки

Чуть не пропустил – сегодня же юбилей Лии Ахеджаковой! И она, к счастью, еще жива. Прекрасная актриса, мне всегда нравилась (и не только секретарша Верочка, она вообще во всех ролях удивительно достоверная), и если б мы были знакомы, я б ее с удовольствием поздравил. Здоровья ей и долгих лет, ура!!

Но этот юбилей, что называется, с подвохом. Заметил, что у довольно значительной части наших так называемых “интеллектуалов” принято, наоборот, милейшую Ахеджакову… ненавидеть. За что? А за то, что во время гнуснейшей попытки путча 1993 года Ахеджакова не побоялась прийти вместе с Гайдаром к Моссовету и там выступить на митинге, призывая идти подавить попытку “красной контрреволюции”. “Интеллектуали” наши не могут простить “поддержку кровавого Ельцина” больше всего двум артистам – уже упомянутой Ахеджаковой и еще Булату Окуджаве. Типа “из-за них расстреляли Белый Дом, ай-яй-яй”. Поэтому, дескать, их обоих полагается ненавидеть, ведь из-за случилась чековая приватизация, а наши интеллектюэли не смогли на ней как следует разбогатеть и потому до сих пор вынуждены работать, как полные дебилы.

Из всех этих обвинений я согласен исключительно с последними двумя строчками, весь же прочий скрип из-под половиц даже комментировать противно. Во-первых, Белый Дом, безусловно, и надо было расстрелять из танков – в итоге хоть еще лет 10-12 удалось пожить без “красного реванша”, уже счастье. 4 октября 1993 года я проснулся, узнал, что танки бьют по Белому Дому и испытал огромное облегчение и радость – отголоски того искреннего чувства во мне есть до сих пор. Да, я не люблю красных и не люблю коммунистов, и совершенно не считаю нужным за это извиняться.

Про чековую приватизацию я уже писал не раз, думаю, повторяться не стоит. То, что значительная масса (и я в том числе) не стали в результате владельцами заводов, газет и пароходов, никак нельзя отнести к недостаткам чековой приватизации, поскольку такой цели никто никогда и не ставил. Все не могут быть владельцами заводов, кому-то надо на этих заводах и просто работать; мысль чрезвычайно простая, но почему-то до большинства никак не доходит. Ничем, кроме совершенно незамутненного инфантилизма, я это объяснить не могу.

Наконец, среди дурачков также популярна идея, что якобы “с расстрелом Белого Дома была расстреляна демократия в России”. Тоже никак не согласен; это такой же бред, как другая, не менее популярная (и идиотская) идея – что “если бы в 1996 году Ельцина победил Зюганов, то у нас бы тут в России была бы подлинная народная демократия”.

Победа красных, “отнять все и поделить” – это в России уже проходили, это всегда означает одно – конец Истории и сворачивание всякой демократии. Не допустили красного реванша ни в 1993, ни в 1996 – и слава богу. С красными было бы все еще хуже и еще безнадежней. Я, извините, не такой клинический оптимист, чтобы думать, что “нет ничего хуже Путина”. Могло быть масса вещей, которые еще хуже Путина. И, возможно, еще будет.

Я понимаю – хулители Окуджавы и Ахеджаковой предлагают (и сами очень любят) постонать о “тяжелой экономической участи народа”. Они, типа, поддержали проклятых либералов, а проклятые либералы предлагали людям самим зарабатывать, что очень тяжело.

Но, опять же, тяжелая участь народа меня не особо трогает. Мне б только чтоб красных не было, а в остальном, думаю, люди в состоянии сами о себе позаботиться.

Проблема после 1996 была лишь в том, что люди в нашей стране наплевательски относились к политическим свободам и к самоуправлению, уповая, по обыкновению, на “доброе начальство”, которое якобы должно прийти раз и навсегда и “решить вопросы”. Ну так это – проблемы неизжитого совка в душах. А Ахеджакова, слава богу, не такая.

Не люблю я этих наших интеллектуалов, которые только и ищут, на какую б чечевичную похлебку сменять свою “постылую свободу”. Мерзкие людишки, ей-богу. Ахеджакова лучше! Ну а Окуджава – вообще гений.