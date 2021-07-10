 

В Ровенской области заместителя военкома подозревают в получении взятки. Он “решал вопрос” с призывом в ВСУ

10.07.2021, 20:24, Новости дня
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По данным следствия, майор получил $1,5 тыс. (около 40,9 тыс. гривен) взятки за “решение вопроса о постановке одного гражданина на воинский учет и непризыв на срочную военную службу” в Вооруженные силы Украины.

“В настоящее время решаются вопросы об избрании офицеру меры пресечения и отстранении от занимаемой должности”, – рассказали в прокуратуре.

Подозрение мужчине объявили по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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