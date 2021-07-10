 

Ермак и Нуланд говорили о “Северном потоке – 2” и визите Зеленского в Вашингтон – Офис президента

10.07.2021, 20:24, Новости дня
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Об этом сайт Офиса президента проинформировал 10 июля.

В релизе сказано, что телефонный разговор между Нуланд и Ермаком стал “продолжением регулярного диалога с американской стороной”. Собеседники говорили о повестке дня и “содержательном наполнении” визита Зеленского в США, который планируется на конец июля.

Также они обсуждали проведение реформ в Украине и двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли.

“Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности в отношении последствий реализации проекта “Северный поток – 2”, – говорится в релизе.

Кроме того, Ермак и Нуланд говорили о ситуации с безопасностью на границе Украины и о предстоящих белорусско-российских учениях “Запад 2021”.

“Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России”, – подчеркивается в сообщении.

Контекст:

Спикер президента Украины Сергей Никифоров рассказывал, что беседа Нуланд и Ермака продолжалась дольше, чем планировали изначально.

Он среди тем разговора называл также законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей, Высшем совете правосудия, закон о корпоративном управлении, закон об СБУ.

Последний раз перед этим Нуланд и Ермак говорили по телефону 24 июня, они обсуждали детали визита Зеленского в США.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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