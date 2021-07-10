В Пентагоне заявили, что Россия и Китай пытаются подорвать мировой порядок

“Сегодня некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе”, – сказал министр обороны США.

Вызовы России в Европе и в других странах вызывают обеспокоенность Вашингтона и Парижа, подчеркнул он. Министры обсудили на встрече вызовы со стороны Китая.

“Остин пообещал, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам”, – добавили в Пентагоне.

Контекст:

Великобритания считает Россию “враждебным государством”, а Китай – “коммерческим конкурентом” в обзоре безопасности, обороны и внешней политики.

у США и Китая есть разногласия относительно влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, по экономическим вопросам, ситуации в Гонконге и Тайване, а также относительно соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Штаты обвиняют Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в этом регионе).

В феврале 2021 года Китай призвал США наладить диалог. Но для этого, подчеркнул глава МИД КНР Ван И, Вашингтон должен прекратить “очернять” Коммунистическую партию Китая, не вмешиваться во внутренние дела Китая, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также не поднимать вопрос о независимости Тайваня, сообщило издание Global Times.

Администрация президента США Джо Байдена называла отношения США и Китая “главным геополитическим испытанием XXI века”. “Китай – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, способная серьезно бросить вызов стабильной и открытой международной системе правил, ценностей и отношений. Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда это нужно, совместными, когда это возможно, и состязательными, когда это необходимо”, – сказано в мартовском заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в конце марта этого года предупреждал, что Россия и Китай объединяют силы, чтобы противостоять западному миру.

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