 

Внеземные цивилизации могли построить сферу Дайсона вокруг черной дыры

10.07.2021, 20:20, Разное
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Учёные из Тайваня выдвинули теорию о способности внеземных разумных цивилизаций построить сферу Дайсона вокруг чёрной дыры. Конструкция помогла бы им решить энергетический вопрос для всего вида.
Сфера Дайсона представляет из себя конструкцию, которую возводят вокруг очень горячего звёздного тела. Она способа поглощать тепло и перерабатывать его в энергию, которую потом используют космические станции или корабли. Подобное открытие позволит человечеству в будущем более масштабно использовать энергию Солнца. Как отметили научные специалисты, уже сейчас сферы Дайсона могут быть возведены вокруг чёрных дыр. В этом случае, в теории, внеземная цивилизация получит огромное количество практически бесконечной энергии и сможет исследовать космос более эффективно. Для этого потребуется возвести постройку непосредственно возле аккреционного диска, где собрана пыль и другой материал. От трения они нагреваются достаточно для создания нужного эффекта.

Подобные заключения, уверены учёные, помогут человечеству в будущем обнаружить свидетельства внеземных цивилизаций, если таковы существуют на самом деле. Для этого нужно сконцентрироваться на тепловом излучении возле чёрных дыр и внимательно наблюдать за этим пространством. В настоящее время это крайне затруднительно, так как на Земле пока отсутствует оборудование, которое смогло бы беспрерывно наблюдать за областью вокруг столь массивных небесных объектов, не говоря уже о возможности фиксировать изменения температуры аккреционного диска.

Источник: hightech.plus



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