Обнаруженные в Судане древние гробницы расположены по звездным скоплениям

Ученые сделали интересное открытие при исследовании древних гробниц на территории современного Судана. Особенностью захоронений является то, что они расположены по звездным скоплениям.

Древние люди имели гораздо больше знаний о Вселенной, чем сейчас считают некоторые эксперты. Об этом говорит недавнее открытие ученых из Италии, команда археологов изучила исламские гробницы, размещенные на территории современного государства Судан. Внимание экспертов привлекли захоронения в восточном регионе Кассала, которые имеют очень необычную форму.

Изучение памятников проводилось с привлечением методов, разработанных для космических исследований. Больше десяти тысяч таких захоронений оказались расположены по определенной схеме, так, в центре подобных «кладбищ» оказались более древние и, возможно, более сакральные для древних жителей могилы. Вокруг них же размещены остальные погребения, при этом такой принцип избран не рандомно, а в виде определенного погребального ландшафта.

По утверждению археолога Стефано Костанцо, в расположении могил учтены более не особенности местности, а ритуальность захоронения. В узоре, который составляют памятники, исследователи видят определенный дополнительный смысл. Способами статистического моделирования специалисты обнаружили логику создания средневековых гробниц. Как оказалось, идеально подходит для анализа захоронений метод изучения многомерных схем галактик и звездного неба. Исламские погребения с группами вокруг «родительских» памятников открыли новые горизонты понимания ритуалов древних обитателей данной местности.

Источник: aobe.ru