Обнаруженные в Судане древние гробницы расположены по звездным скоплениям
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Ученые сделали интересное открытие при исследовании древних гробниц на территории современного Судана. Особенностью захоронений является то, что они расположены по звездным скоплениям.
Древние люди имели гораздо больше знаний о Вселенной, чем сейчас считают некоторые эксперты. Об этом говорит недавнее открытие ученых из Италии, команда археологов изучила исламские гробницы, размещенные на территории современного государства Судан. Внимание экспертов привлекли захоронения в восточном регионе Кассала, которые имеют очень необычную форму.
Изучение памятников проводилось с привлечением методов, разработанных для космических исследований. Больше десяти тысяч таких захоронений оказались расположены по определенной схеме, так, в центре подобных «кладбищ» оказались более древние и, возможно, более сакральные для древних жителей могилы. Вокруг них же размещены остальные погребения, при этом такой принцип избран не рандомно, а в виде определенного погребального ландшафта.
По утверждению археолога Стефано Костанцо, в расположении могил учтены более не особенности местности, а ритуальность захоронения. В узоре, который составляют памятники, исследователи видят определенный дополнительный смысл. Способами статистического моделирования специалисты обнаружили логику создания средневековых гробниц. Как оказалось, идеально подходит для анализа захоронений метод изучения многомерных схем галактик и звездного неба. Исламские погребения с группами вокруг «родительских» памятников открыли новые горизонты понимания ритуалов древних обитателей данной местности.
Источник: aobe.ru
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