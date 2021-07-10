Эксперты рассказали о способах борьбы с губительным действием кондиционера

Эксперты из Китая рассказали о простых способах борьбы с губительным действием кондиционера. Для этого достаточно придерживаться правил эксплуатации и не перегружать организм резкой сменой температурного режима.

Часто кондиционер становиться причиной простудных заболеваний и может привести к пневмонии. Несмотря на это, сама система абсолютно безвредна для человека даже при длительном использовании. Это происходит из-за нарушения условий эксплуатации и из-за пренебрежения правилами гигиены в помещении. Эксперты не рекомендуют полностью изолировать помещение в жаркую погоду от солнечных лучей. В тёмной комнате быстрее размножаются болезнетворные бактерии, и именно они становятся причиной некоторых заболеваний. Это касается и слабой вентиляции. Обычно окна в комнате с кондиционером не открывают даже когда температура на улице спадает. Это приводит к снижению уровня кислорода в помещении. Проветривать его необходимо ежедневно, особенно если работает сплит-система.

Ещё одна опасность заключается в сушке воздуха. Сама система заметно сушит воздух, и именно поэтому требуются дополнительные увлажнители. Если же их нет, тогда могут появиться неприятные ощущения на коже, сопровождающиеся зудом и раздражением. Чрезмерная стимуляция горячим и холодным воздухом тоже неприятно сказывается на теле и приводит к образованию насморка. В этом случае лучше не создавать большой разности температур, и разница между комнатой и улицей не должна превышать пяти градусов. Также строго запрещается курить там, где работает сплит-система, не забывая при этом регулярно очищать и промывать фильтр на самом устройстве, чтобы избежать размножения болезнетворных бактерий в нём.

Источник: inosmi.ru