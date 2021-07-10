 

Заведующая дагестанским интернатом уволилась после обвинений в жестоком обращении

10.07.2021, 20:18, Новости дня
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В дагестанском городе Южно-Сухокумск заведующая пришкольным интернатом подала заявление об увольнении по собственному желанию после обвинений в ее адрес в жестоком обращении с детьми.

Родители пожаловались на главу пришкольного интерната, после этого региональное министерство образования и науки провело проверку, ведомство организовало среди учащихся анкетирование, которое показало обоснованность претензий к руководителю учреждения, передает ФАН.

«В интернате проживают 74 воспитанника. Комиссия организовала анкетирование среди 52 человек и приняла объяснительные от родителей. Проанализировав собранный материал, комиссия заключила, что сведения, отраженные в обращении родителей и самих воспитанников, в целом нашли подтверждение», – сообщили в министерстве.

После служебного расследования Абакаровой объявили выговор, после чего она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее преподаватель из школы города Морозовска в Ростовской области, заставившая школьницу смыть макияж, уволилась из учреждения.



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