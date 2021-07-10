Россия выдала Германии взорвавшего в немецком городе гранату азербайджанца

Российская сторона передала германской гражданина Азербайджана, который в 2016 году устроил взрыв возле развлекательного заведения в городе Саарбрюккен, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В московском аэропорту Домодедово имени Ломоносова состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина Азербайджанской Республики Эльшада Азизова, также известного как Ельшад Гуламмирзаев», – сообщила Волк ТАСС.

В 2016 году в Саарбрюккене мужчина взорвал гранату у входа в развлекательное заведение, где были люди. По данным правоохранителей, нападение было совершено на национальной почве, подозреваемого обвинили в попытке убийства. Азизова задержали в 2018 году в Нижнем Новгороде за два грабежа. Он отбыл 3,5 года наказания и после освобождения был передан Германии.