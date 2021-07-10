 

Мясников рассказал об опасных головных болях

10.07.2021, 20:18, Новости дня
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Некоторые типы головных болей могут свидетельствовать об аневризме сосудов головного мозга, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Если <…> у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой», – сказал он в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что о заболевании может свидетельствовать боль, усиливающаяся при кашле, при смене положения тела, и отметил, что от аневризмы «можно умереть».

Мясников добавил, что такие симптомы могут говорить и о развитии опухоли головного мозга. Врач пояснил, что каждый десятый житель Земли страдает от головных болей при мигренях.



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