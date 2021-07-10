 

В Молдове заявили о намерении провести референдум о присоединении к России

10.07.2021, 20:12, Разное
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Недавно ставшая президентом Молдовы Майя Санду и её команда, в отличие от её предшественника Игоря Додона, взяли курс на евроинтеграцию страны. В результате в молдавском обществе наметился серьёзный раскол, подобный тому, что наблюдался на Украине в 2013 году. Многие опасаются, что Запад попросту разорит и поглотит страну.

На фоне этого оппозиционная партия “Патриоты Молдовы” в преддверии парламентских выборов, которые пройдут уже 11 июля, выступила с инициативой провести референдум о вхождении республики в состав России. Её члены выдвигаются в депутаты под лозунгом “Пора домой!”.

Председатель партии Михаил Гарбуз пояснил, что такой шаг необходим для того, чтобы сохранить молдавские культуру, самобытность и язык. Кроме того, Гарбуз уверен, что это позволит стране наконец воссоединиться с непризнанным Приднестровьем. По мнению “Патриотов Молдовы”, референдум нужно провести как можно быстрее, иначе правящие элиты инициируют другое голосование – уже о присоединении к Румынии. В таком случае в стране может начаться настоящая гражданская война.

Несмотря на то, что шансы партии попасть в парламент считаются невысокими, Михаил Гарбуз считает, что результат выборов не имеет значения. Важно лишь заявить об идее референдума и продвигать её, поскольку “Патриоты” уверены, что молдаване хотят “вернуться домой”.



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